News

Harman schließt Übernahme von Sound United ab

Künftig unter HARMAN-Flagge: Komponenten von (u.a.) B&W und Marantz

HARMAN hat den Abschluss der Übernahme von Sound United, dem früheren Geschäftsbereich Consumer Audio der Masimo Corporation, bekanntgegeben. Dies umfasst bekannte Audiomarken wie Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Definitive Technology, Polk Audio, HEOS, Classé und Boston Acoustics.

HARMAN erweitert damit sein Kerngeschäft im Audiobereich und positioniert sich in den Produktkategorien Stereo-Verstärker sowie weitere HiFi-Komponenten, Mehrkanal-AV-Receiver/-AV-Verstärker, Kopfhörer und Car-Audio nochmals präsenter.

„Die Vision von HARMAN ist es, durch außergewöhnliche Audioerlebnisse Erfahrungen zu schaffen, die das Leben der Menschen bereichern“, erklärt Dave Rogers, President der Lifestyle-Sparte von HARMAN. „Die beeindruckende Palette der Marken von Sound United basiert auf einer tiefen Leidenschaft für Klang, Innovation und einem Bekenntnis zu Qualität, das mit den Werten von HARMAN übereinstimmt. Diese Transaktion eröffnet allen Beteiligten bedeutende Wachstumschancen. Sie stärkt unsere Strategie, auf der Grundlage unserer bisherigen Erfolgsgeschichte aufzubauen und als führendes Unternehmen im Audiobereich neue Höhen zu erreichen.“

Laut der Pressemitteilung von HARMAN soll Sound United inklusive sämtlicher Marken als eigenständige strategische Geschäftseinheit innerhalb der Lifestyle-Sparte von HARMAN weiter agieren. Die bekannten Traditionsmarken sollen erhalten bleiben.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.