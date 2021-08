News

4K & HD-Filme für 99 Cent bei Amazon Prime Video (Prime Deal)

Amazon.de bietet Prime-Mitgliedern wieder einmal zahlreiche Filme für je 99 Cent im Verleih bei Amazon Prime Video an. Zur Film-Auswahl der Prime Deal-Aktion gehören diesmal u.a. "Crime Game", "Iron Mask" und mehrere "Conjuring"-Filme. In Ultra HD sind auch u.a. "Arrival", "Born a Champion", "The Big Ugly" und "Peter Hase" dabei. Nach der Buchung haben Kunden 30 Tage Zeit, um einen geliehenen Film zu starten und dann 48 Stunden, um ihn anzusehen. Die Angebote gelten bis Sonntag:

