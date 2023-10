REVIEW: "Transformers: Aufstieg der Bestien" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Transformers: Rise of the Beasts

Anbieter: Paramount Home Entertainment

Laufzeit: ca. 127 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch, Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin: 12.10.2023

Bild 94 %

"Transformers: Aufstieg der Bestien" wurde mit digitalen Arri Alexa-Kameras in 4.5K-Auflösung gedreht. Dank eines 4K Digital Intermediate zeigt die Ultra HD Blu-ray auch native Ultra HD-Auflösung.

Regisseur Steven Caple Jr. orientiert sich bei seinem ersten großen Action-Film visuell ziemlich an dem Look, den Michael Bay bei den früheren Filmen der Reihe nutzte. Das digitale Master ist selbst in dunklen Bildbereichen nahezu frei von Rauschen. Die Ultra HD Blu-ray zeigt einen extrem plastischen Kontrast, der die HDR-Optik optimal ausreizt. Gezielt eingesetzte Spitzenlichter in Kombination mit tiefschwarzen Bildelementen sorgen für ein sehr dynamisches Bild, welches auch in dunklen Bildbereichen eine gute Durchzeichnung bietet. In hellen Bildbereichen kommt es hingegen teilweise zu leichten Überstrahlungen.

Die Farben sind sehr kräftig und aufgrund des relativ dezenten digitalen Color Gradings bietet "Transformers: Aufstieg der Bestien" eine enorme Farbvielfalt, die den erweiterten Farbraum optimal ausnutzt und viele Nuancen darstellt. Die Ultra HD Blu-ray zeigt durchgängig eine sehr gute Detailschärfe auf hohem 4K-Niveau und selbst die vielen digitalen Animationen wirken meist sehr scharf.

Ton 89 %



Paramount präsentiert "Transformers: Aufstieg der Bestien" auf Ultra HD Blu-ray mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton. Auf der Blu-ray Disc gibt es hingegen nur den Originalton als Dolby Atmos-Mix.

Der Surround-Mix bietet viele Effekte von allen Seiten und die Dolby Atmos-Abmischung kann neben sehr schönen Klangverläufen zwischen verschiedenen Kanälen auch immer wieder mit kleineren Deckeneffekte überzeugen. Der Sound überzeugt durch eine saubere Hochtonwiedergabe und präsentiert auch viele tiefe Bässe, die sich oft langsam aufbauen statt einfach nur mit hartem Donner den Subwoofer anzutreiben. Die Klangqualität der deutschen und englischen Tonspur ist auf einen nahezu identischen hohen Niveau.

Bonus-Material

Making of-Featurettes

Deleted Scenes

