REVIEW: "Planet der Affen: New Kingdom" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Kingdom of the Planet of the Apes

Anbieter: Walt Disney Home Entertainment

Laufzeit: ca. 145 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch)

Dolby Digital Plus 7.1 (Deutsch)

Untertitel: Englisch, Deutsch u.a.

VÖ-Termin: 04.10.2024

Bild 84 %

"Planet der Affen: New Kingdom" wurde mit digitalen Arri Alexa-Kameras mit 4.5K-Auflösung gedreht. Dank Einsatz eines 4K Digital Intermediate bietet die Ultra HD Blu-ray native Ultra HD-Auflösung.

Das Master ist sehr sauber und zeigt auch in dunklen Szenen kaum Rauschen. Bei genauem Hinsehen wirkt das Bild in Flächen leicht körnig was vermutlich ein absichtlicher Effekt sein dürfte. Der Kontrast erscheint bei den meisten Tageslichtaufnahmen recht plastisch. Das HDR-Mastering wirkt recht dezent und Spitzenlichter kommen nur in leichtem Maße zum Einsatz. Auch die Farbsättigung ist in den meisten Szenen etwas zurückhaltend aber immerhin wirkt das Color Grading trotz deutlichem Einsatz verschiedener Filter noch halbwegs natürlich.

Die Bildschärfe bewegt sich zwischen gut und sehr gut. Ein großer Teil des Films ist mit Computertechnik entstanden und obwohl gerade die Darstellung der Affen sehr realistisch erscheint, erreicht die Detailschärfe selten Top-Niveau. Durch den Einsatz einer geringen Schärfentiefe erscheinen auch gerade Hintergründe oft sehr verschwommen.

Durch diese Tricksereien bleibt zwar das Maximum der Bildqualität in weiter Ferne. Insgesamt ist dieser Spagat aber durchaus gelungen weil "Planet der Affen: New Kingdom" trotz der vielen digitalen Effekte ausgesprochen realistisch erscheint und nur in vereinzelten Momenten das Zusammenspiel zwischen Realaufnahmen und digitalen Animationen künstlich wirkt.

Ton 88 % (Englisch)

Ton 87 % (Deutsch)



Disney spendiert der Ultra HD Blu-ray einen englischen Dolby Atmos-Mix während die deutsche Tonspur im Dolby Digital Plus 7.1-Format vorliegt. Auf der Blu-ray Disc gibt es auch die Originalfassung nur als klassischen DTS HD MA 7.1-Mix.

"Planet der Affen: New Kingdom" bietet in den Action-Szenen einen räumlichen Surround-Mix, der vor allem durch die atmosphärische Weite begeistert, mit der Effekte und Musik mit tollem 360 Grad-Sound auf allen Kanälen präsentiert werden. Auch der Subwoofer macht an vielen Stellen mächtig Druck.

Während der englische Dolby Atmos-Mix nur selten durch besonders auffällige Efekte auf den Decken-Kanälen auffällt, bietet der 3D-Sound im Vergleich zum deutschen 7.1-Mix aber zumindest eine noch klarere Ortbarkeit von einzelnen Effekten gerade bei Klangverläufen zwischen verschiedenen Kanälen.

Die Klangqualität bewegt sich im Mittelfeld. Im Hochtonbereich klingt der Sound etwas unpräzise und auch die Dynamik lässt noch Spielraum nach oben offen. Die Surround-Effekte konzentrieren sich vornehmlich auf die Action-Szenen. In ruhigeren Momenten kommen Musik und Effekte wesentlich zurückhaltender zum Einsatz, obwohl sich auch hier viele Gelegenheiten bieten. Da sich die Dynamiksprünge in Grenzen halten, empfiehlt es sich, den Film mit möglichst hoher Lautstärke für ein optimales Surround-Erlebnis zu hören.

Special Features

In der verbotenen Zone: das Making Of von Planet der Affen: New Kingdom

Gelöschte/erweiterte Szenen, optional mit Kommentar von Wes Ball