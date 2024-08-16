REVIEW: "Furiosa: A Mad Max Saga" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Furiosa: A Mad Max Saga

Anbieter: Warner Bros. Home Entertainment

Laufzeit: ca. 148 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch, Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin:

15.08.2024

Bild 87 %

"Furiosa: A Mad Max Saga" wurde mit Arri Alexa und RED-Kameras mit Auflösungen von bis zu 8K gedreht. Dank Einsatz eines 4K Digital Intermediate bietet die Disc native Ultra HD-Auflösung. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Das Master ist bis auf ein leichtes sehr filmkornähnliches Grieseln sehr sauber. Die Ultra HD Blu-ray bietet einen sehr plastischen Kontrast, der durch das HDR-Mastering punktuell mit Spitzenlichtern noch einen kräftigen Dynamik-Push bekommt und auch in dunklen Szenen mit einer sehr guten Durchzeichnung überzeugen kann. Das Color-Grading ist trotz der leichten Dominanz von Brauntönen in den Wüstenlandschaften über weite Strecken recht zurückhaltend und überzeugt mit einer sehr breiten Farbpalette, die im erweiterten Farbraum in leuchtenden Tönen wiedergegeben wird.

Die Bildschärfe ist auf sehr hohem Niveau. Sowohl Konturen als auch Details werden sehr prägnant wiedergegeben und nur das durch konstante Grieseln etwas limitiert. Auch die vielen digitalen Hintergründe wirken im Direktvergleich mit den Realaufnahmen blasser und weniger kontrastreich.

Die Ultra HD Blu-ray von "Furiosa: A Mad Max Saga" ist der Blu-ray Disc qualitativ haushoch überlegen. Für sich alleine betrachtet bietet auch die Blu-ray Disc ein sehr gutes und ziemlich scharfes Bild. Aber sowohl der Kontrast als auch die Farben der Ultra HD Blu-ray lassen den gesamten Film noch einmal wesentlich lebendiger erscheinen.

Ton 95 %

"Furiosa: A Mad Max Saga" wird auf Ultra HD Blu-ray mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton mit Dolby TrueHD-Core präsentiert.

"Furiosa: A Mad Max Saga" bietet wie bereits "Mad Max: Fury Road" einen dynamischen Surround-Mix, der von der ersten bis zur letzten Minute mit einem atmosphärischem Music Score und imposanten Effekten überzeugt. Der Film bietet zu 95% Action, Action, Action und hält auch beim Surround-Mix das Tempo konstant hoch. Selbst in ruhigen Szenen sind fast immer kleinere Klangelemente im Hintergrund zu hören.

"Furiosa: A Mad Max Saga" ist nicht ganz so lautstark abgemischt wie "Mad Max: Fury Road". Soundtechnisch sind sich beide Filme ansonsten sehr ähnlich, was nicht zuletzt dem Music Score von Tom Holkenborg zu verdanken ist, der viele Sound-Elemente verwendet, die bereits aus "Mad Max: Fury Road" bekannt sind. Der Dolby Atmos-Mix nutzt viele kleine Effekte, die aus allen Richtungen kommen und bietet eine weite Räumlichkeit, die jedes Wohnzimmer wie einen großen Kinosaal erklingen lässt.

Auch klanglich kann der Film neben einer hohen Dynamik mit satten Bässen ebenso im Hochtonbereich mit brillanten Details überzeugen.

Special Features

Highway nach Valhalla: Auf der Jagd nach Furiosa

Furiosa: Blinder Passagier ins Nirgendwo

Metall-Ungeheuer und heilige Motoren

Dunkelster Engel: Anya Taylor-Joy als Furiosa

Motorrad Messias: Chris Hemsworth als Dementus