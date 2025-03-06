REVIEW: "Gladiator II" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Gladiator 2

Anbieter: Paramount Home Entertainment

Laufzeit: ca. 148 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch)

Dolby Atmos (Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin: 06.03.2025

Bild 89 %

"Gladiator 2" wurde auf digitalen Arri Alexa-Kameras mit 4.5K-Auflösung gedreht. Die Ultra HD Blu-ray basiert auf einem 4K Digital Intermediate inklusive HDR10 und Dolby Vision.

Ridley Scott inszenierte auch "Gladiator II" wieder mit enorm prächtigen Bildern, die an vielen Stellen Erinnerungen an den ersten Teil wecken. Das Master ist sehr sauber und zeigt auch in dunklen Bildbereichen kaum Rauschen. Der Kontrast ist sehr plastisch und gewinnt durch das HDR-Mastering und Spitzenlichter an vielen Stellen noch an Dynamik. Aber selbst in Szenen ohne besonders hohe Dynamik sorgt die exzellente Ausleuchtung durch viele Bildkontraste mit einzelnen Licht- und Schattenelementen für einen sehr lebendigen Bildeindruck. Der Schwarzwert ist gut. In dunklen Bildbereichen fehlt es allerdings teilweise an Durchzeichnung.

Die Farbwiedergabe ist relativ neutral. Nur ein dezentes Color Greding gibt den Farben einen leicht schmutzigen kühlen Grundton. Die Farbsättigung ist überwiegend etwas zurückhaltend aber keinesfalls schwach. In Szenen mit Feuer und Explosionen kommen meist deutlicher leuchtende Farben zum Einsatz.

Die Bildschärfe ist auf sehr hohen Niveau. Sowohl die Kanten- als auch die Detail-Schärfe ist sehr stark aus geprägt und lässt viele Einzelheiten erkennen. Selbst die digitalen Effekte erreichen zwar nicht immer 4K-Niveau aber bieten doch ausreichend Schärfe für einen sehr einheitlichen Bildeindruck.

Ton 88 %



Paramount präsentiert "Gladiator II" auf Ultra HD Blu-ray mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton.

"Gladiator II" bietet einen sehr weiträumigen Surround-Mix, der mit Umgebungsgeräuschen, Surround-Effekten und dem Music Score von Harry Gregson-Williams ein sehr atmosphärisches Klangbild mit viel Weite erzeugt.

Das vielschichtige Sound-Design erzeugt auch in vielen ruhigen Szenen einen abwechslungsreichen Raumklang mit kleinen Effekten von allen Seiten und den Deckenkanälen. In den Action-Szenen wird noch eine Schippe draufgelegt und ebenso wie bereits der erste "Gladiator" bietet auch Ridley Scotts Fortsetzung tolle Heimkino-Unterhaltung in Bild und Ton.

Zu bemängeln ist in erster Linie der teilweise etwas dumpfe Klang mit schwächelnden Höhen und auch die Dynamik könnte noch einen Tick lebendiger sein.

Bonus-Material

Ein Traum von Rom: Ursprünge

Was wir im Leben tun, hallt in der Ewigkeit wider: Darsteller In der Arena: Filmemacher

Die Todgeweihten grüßen dich: Kampf

Aufbau eines Imperiums: Postproduktion

Das Making-Of von Gladiator II

Entfallene Szenen

