REVIEW: "Borderlands" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Borderlands

Anbieter: Leonine

Laufzeit: ca. 101 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Deutsch, Englisch)

Untertitel: Deutsch

VÖ-Termin: 06.12.2024

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Bild 85 %

"Borderlands" wurde mit digitalen Arri Alexa-Kameras mit Auflösungen bis zu 6.5K gedreht. Durch den Einsatz eines 4K Digital Intermediate in der Postproduction zeigt die Ultra HD Blu-ray native Ultra HD Blu-ray-Auflösung. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Das Master ist sehr sauber und zeigt auch in dunklen Szenen kaum Rauschen. Das Bild ist etwas dunkel, wirkt aber vor allem aufgrund des hervorragenden Schwarzwerts trotzdem überwiegend recht plastisch. Das HDR-Mastering ist sehr zurückhaltend. Dynamische Spitzenlichter sind kaum zu sehen.

Die Farben sind sehr bunt haben aber durch das Color Grading gleichzeitig einen etwas schmutzigen Look verpasst bekommen. Trotz der mehr oder weniger intensiven erdig-grünlichen Eintönung präsentiert die Ultra HD Blu-ray aber ein recht breites Spektrum im erweiterten Farbraum.

Die Realaufnahmen von "Borderlands" zeigen eine sehr hohe Kanten- und Detailschärfe. Durch den Einsatz verschiedener optischer Tricksereien bietet der Film an vielen Stellen aber nur eine sehr geringe Schärfentiefe, die gerade die Hintergründe oft nur ziemlich verschwommen zeigt. Trotzdem lohnt sich der Aufpreis der Ultra HD Blu-ray weil ungeachtet der visuellen Verfremdungen "Borderlands" doch noch einen ziemlich eindrucksvollen Film-Look bietet, der durch die zusätzliche Schärfe aufgewertet wird.

Ton (Deutsch) 89 %

Ton (Englisch) 88 %

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"Borderlands" wird auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc mit einem Dolby Atmos-Mix in Deutsch und Englisch präsentiert.

Der Dolby Atmos-Mix bietet einen sehr räumlichen Surround-Mix mit vielen Effekten und einem sehr atmosphärischen Music Score. Die Dolby Atmos-Deckenkanäle werden an vielen Stellen sehr deutlich betont und sorgen für einen lebendigen 360 Grad-Sound. Auch klanglich kann "Borderlands" mit hoher Dynamik, kräftigen Bässen und klaren Höhen überzeugen. Erfreulicherweise müssen auch Zuschauer mit der deutschen Synchronfassung keine Abstriche machen. Diese klingt an vielen Stellen sogar noch einen Tick wuchtiger als die englische Originalfassung.

Special Features

7 explosiv-chaotische Featurettes