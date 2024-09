REVIEW: "Dune: Part Two" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Dune: Part Two

Anbieter: Warner Bros. Home Entertainment

Laufzeit: ca. 124 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch, Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin:

29.05.2024

Bild 84 %

"Dune: Part Two" wurde mit Arri Alexa-Kameras mit Auflösungen bis zu 6.5K gedreht. Für die Dreharbeiten kamen auch Arri Alexa 65 IMAX-Kameras zum Einsatz. Auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc wird der gesamte Film im klassischen Cinemascope-Format 2,39:1 präsentiert. Dank Einsatz eines 4K Digital Intermediate bietet die Disc native Ultra HD-Auflösung.

Das Master zeigt trotz digitaler Kameras stellenweise ein leichtes filmkornähnliches Rauschen. Der Kontrast und die Farben sind etwas wechselhaft, denn Arrakis ist eine ziemlich trostlose Welt, die erst zum Sonnenuntergang etwas Farbe gewinnt. Während die Eröffnungssequenz in leuchtendem orangerot mit plastischem Kontrast präsentiert wird erscheinen viele weitere Szenen etwas blass und ausgewaschen. Ein großer Teil der Handlung spielt auch im Halbdunkel mit wenig Licht weswegen es sich empfiehlt, "Dune: Part Two" möglichst nicht in einer Umgebung mit viel Tageslicht zu betrachten.

Das HDR-Mastering bleibt über weite Strecken sehr zurückhaltend sorgt aber vor allem bei Explosionen für einen Dynamik-Boost mit leuchtendem Feuer. Zu den Szenen mit besonders lebendigem Kontrast gehören die Schwarz-Weiß-Aufnahmen auf dem Planeten der Harkonnen. Auch viele Aufnahmen mit dem Imperator Shaddam IV (Christopher Walken) wirken durch eine clevere Ausleuchtung sehr dynamisch.

Die Bildschärfe bewegt sich zwischen Gut und Sehr Gut. Kameramann Greig Fraser nutzt für viele Aufnahmen eine geringe Schärfentiefe so dass abseits des detailscharf anvisierten Focusbereichs stellenweise Unschärfen sichtbar werden. Auch die digitalen Effekte sind meist weniger detailliert als die realen Filmaufnahmen.

Im Vergleich zur Blu-ray Disc bietet die Ultra HD Blu-ray die deutlich bessere Bildqualität. Die Blu-ray Disc wirkt insgesamt etwas weicher und zeigt auch das Rauschen deutlicher als die Ultra HD Blu-ray. Der Kontrast bietet zudem mit HDR eine bessere Durchzeichnung dunkler Bildpartien und stellt auch helle Bereiche besser dar, die bei der Blu-ray Disc teilweise etwas zum Überstrahlen tendieren.

Ton 88 % (Deutsch)

Ton 88 % (Englisch)



"Dune: Part Two" wird auf Ultra HD Blu-ray mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton mit Dolby TrueHD-Core präsentiert.

Der Surround-Mix bietet einen weiträumigen Klang, der vor allem dem atmosphärischen Music Score von Hans Zimmer zu verdanken ist. Mit seinem wuchtigen 360 Grad-Sound von allen Seiten unterstützt die Musik die Dramatik der Handlung sehr effektiv. In den Action-Szenen wird der Surround-Sound noch durch einige clever arrangierte Effekte unterstützt. In den vielen Dialog-Sequenzen geht es aber auch teilweise etwas fronstlastig zu und auch die Deckenkanäle spielen sich nur gelegentlich besonders auffällig in den Vordergrund.

Die Klangqualität ist exzellent. Sowohl im Hochton- als auch Bassbereich liefert der Surround-Mix ein solide Performance mit hoher Dynamik ab. Vor allem der häufige Einsatz der Bodensonden zum Anlocken der Sandwürmer wird von einem kräftigen Donnern des Subwoofers begleitet. Die Klanqualität der deutschen und englischen Dolby Atmos-Fassung ist auf nahezu identischem Niveau.

Special Features

Chakobsa-Unterricht

Das Set-Design der Fremenwelt

Die Locations von Dune

Ein neuer ‘Thopter‘

Wurmreiten

Feyd werden

Die Kostüme von Dune

Dune: Die Sounds der Wüste

