REVIEW: "Aquaman: Lost Kingdom" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Aquaman and the Lost Kingdom

Anbieter: Warner Bros. Home Entertainment

Laufzeit: ca. 124 min.

Bildformat: 1,78:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch, Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin:

21.03.2024

Bild 87 %

"Aquaman: Lost Kingdom" wurde mit Panavision Millennium DXL2 IMAX-Kameras mit einer Auflösung von 8K gedreht. Dank Einsatz eines 4K Digital Intermediate bietet die Disc native Ultra HD-Auflösung.

Das Master ist sehr sauber und zeigt selbst in dunklen Filmaufnahmen kaum Rauschen. Die realen Filmaufnahmen bieten einen sehr plastischen Kontrast mit vielen dynamischen Spitzenlichtern, die dem Bild im Zusammenspiel mit den knallbunten Neon-Farben in vielen Szenen eine dreidimensionale Tiefe geben. Auch die Schärfe bewegt sich an vielen Stellen auf Referenzniveau.

Bei vielen Unterwasseraufnahmen muss man hingegen einige qualitative Abstriche hinnehmen, da die durchaus realistische Darstellung der Tiefsee für eine deutlich trübere Optik sorgt und die Schärfe stellenweise sogar auf SD-Niveau zurückgeht. Da der Film aber zu einem großen Teil außerhalb der Wasserwelten spielt, überwiegt insgesamt der sehr positive Bildeindruck.

Die Ultra HD Blu-ray von "Aquaman: Lost Kingdom" bietet in jeglicher Hinsicht einen deutlichen Qualitätssprung gegenüber der Blu-ray Disc und lohnt den Aufpreis somit auf jeden Fall.

Ton 92 % (Deutsch)

Ton 92 % (Englisch)



"Aquaman: Lost Kingdom" wird auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton mit Dolby TrueHD-Core präsentiert.

"Aquaman: Lost Kingdom" bietet einen krachenden Surround-Sound auf Top-Niveau, der zwei Stunden lang für atmosphärische Unterhaltung sorgt. Es gibt nur sehr wenige ruhige Momente und sowohl der Music Score als auch die Effekte begeistern mit einen enorm weiträumigen Sound. In den Action-Szenen gibt es krachende Effekte von allen Seiten, die ein atmosphärisches Klangbild mit viel Weite erzeugen und den Zuschauer in den Mittelpunkt des Geschehens hineinversetzen. Richtig auffällige Deckeneffekte kommen vielleicht etwas zu kurz und über weite Strecken hört man kaum etwas von oben aber davon einmal abgesehen ist der Surround-Sound wirklich auf Referenz-Niveau.

Klanglich bietet "Aquaman: Lost Kingdom" eine hohe Dynamik mit üppigen Bässen und überzeugt auch im Hochtonbereich mit einer detaillierten Wiedergabe. Die Klangqualität der deutschen und englischen Dolby Atmos-Fassung ist auf weitgehend identischem Niveau.

Special Features

Die Suche nach dem verlorenen Königreich

Aquaman: Welten über und unter dem Meer

Atlantisches Blut ist dicker als Wasser

Die Evolution von Black Manta

Necrus, die verlorene schwarze Stadt

Flucht aus dem Reich der Deserten

Im Versteck von King Fish

Oh, Topo!

