REVIEW: "From the World of John Wick: Ballerina" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: From the World of John Wick: Ballerina

Anbieter: Leonine

Laufzeit: ca. 124 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Deutsch, Englisch)

Untertitel: Deutsch

VÖ-Termin: 26.09.2025

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Bild 87 %

"From the World of John Wick: Ballerina" wurde mit digitalen Arri Alexa-Kameras mit 4.6K-Auflösung gedreht. Durch den Einsatz eines 4K Digital Intermediate in der Postproduction zeigt die Ultra HD Blu-ray native Ultra HD Blu-ray-Auflösung. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Das Master ist sehr sauber und zeigt auch in dunklen Szenen kaum Rauschen. Der Kontrast ist sehr plastisch und das HDR-Mastering sorgt für viele Momente mit hoher Bilddynamik, die so gut abgestimmt ist, dass auch dunkle Bildbereiche fast immer ausreichend Details erkennen lassen. Spitzenlichter werden an vielen Stellen gut hervorgehoben, nutzen dabei aber nicht ganz den maximalen Helligkeits-Spielraum nach oben aus.

Die Farben werden in den vielen Nachtszenen sehr kräftig dargestellt und der erweiterte Farbraum lässt insbesondere die vielen Neon-Töne in vielfältigen Farbvarianten bunt leuchten. Im letzten Abschnitt lässt das visuelle Feuerwerk leider etwas nach, weil bei den Tageslicht-Außenaufnahmen statt einer Dynamik-Optimierung der hellen Schneelandschaften ein Color Grading mit starker Blaufilterung zum Einsatz kommt und dadurch das Bild an Helligkeit und Kontrast verliert.

Die Bildschärfe ist konstant auf einem sehr hohen Niveau und gibt neben Konturen auch sehr feine Details ausgezeichnet wieder.

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Ton (Deutsch) 91 %

Ton (Englisch) 91 %

"From the World of John Wick: Ballerina" wird auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc mit einem Dolby Atmos-Mix in Deutsch und Englisch präsentiert.

Der Dolby Atmos-Mix bietet einen dynamischen Surround-Sound mit vielen Effekten und einer hohen Klangqualität. Die Musik und Effekte sind sehr atmosphärisch abgemischt und werden sehr weiträumig präsentiert. In den Action-Szenen macht der Subwoofer ordentlich Druck und die glasklare Hochtonwiedergabe sorgt für viele brillant klingende Effekte. Auch die Dolby Atmos-Deckenkanäle kommen an vielen Stellen deutlich betont zum Einsatz. Aber selbst in ruhigeren Momenten sorgen der Music Score und die Umgebungsgeräusche für einen sehr räumlichen Klang.

Special Features

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Featurettes:

"The Making of Ballerina"

"Killer Instinct"

"The Art of Action"

"Building a Frozen Underworld"

"The Making of Ballerina" "Killer Instinct" "The Art of Action" "Building a Frozen Underworld" Deleted & Extended Scenes