REVIEW: "Deadpool & Wolverine" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Deadpool & Wolverine

Anbieter: Walt Disney Home Entertainment

Laufzeit: ca. 128 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch)

Dolby Digital Plus 7.1 (Deutsch)

Untertitel: Englisch, Deutsch u.a.

VÖ-Termin: 08.11.2024

Bild 84 %

"Deadpool & Wolverine" wurde mit digitalen Arri Alexa-Kameras mit 4K-Auflösung gedreht. Dank Einsatz eines 4K Digital Intermediate bietet die Ultra HD Blu-ray native Ultra HD-Auflösung.

Das Master ist bis auf ein gelegentliches leichtes Rauschen sehr sauber. Das Bild ist überwiegend etwas dunkel und kontrastarm wirkt aber aufgrund der schön tiefen Schwarzdarstellung trotzdem noch relativ plastisch. Das HDR-Mastering ist sehr zurückhaltend und lässt nur an wenigen Stellen auffällige Spitzenlichter erkennen.

Die Farbwiedergabe wird etwas durch das etwas erdige Color-Grading beeinträchtigt, welches den Farben einen etwas schmutzigen Look gibt und auch den erweiterten Farbraum kaum erkennen lässt. Auch die Farbsättigung schwankt etwas zwischen kräftigen und leicht ausgewaschen wirkenden Szenen.

Die Bildschärfe bewegt sich zwischen gut und sehr gut. Die Kanten- und Detailschärfe ist überwiegend auf hohem Niveau, scheint aber ein wenig durch die verwendeten Kamera-Optiken limitiert zu werden. So gibt es nur eine handvoll Szenen zu sehen, die wirklich deutliches 4K-Niveau mit hohem Detailgrad erreichen.

Ton 87 % (Englisch)

Ton 86 % (Deutsch)



Disney spendiert der Ultra HD Blu-ray einen englischen Dolby Atmos-Mix während die deutsche Tonspur im Dolby Digital Plus 7.1-Format vorliegt. Auf der Blu-ray Disc gibt es auch die Originalfassung nur als klassischen DTS HD MA 7.1-Mix.

"Deadpool & Wolverine" bietet einen sehr weiträumigen Surround-Sound in den Action-Szenen, der auch mit kräftigem Tiefbass gänzen kann aber in der deutschen Synchro im Direktvergleich etwas leiser als die Originalfassung klingt, die auch einige sehr gute Dolby Atmos-Deckeneffekte bietet.

Aber "Deadpool & Wolverine" ist auch kein reines Action-Spektakel sondern zu weiten Teilen ein Drama mit vielen Dialog-Sequezen, die außer dem Center nur wenig Sound auf den anderen Kanälen bieten. So wird trotz der technischen Qualitäten das Potenzial etwas halbherzig ausgenutzt.

Special Features

- Audiokommentar mit Shawn Levy und Ryan Reynolds

- Die Madonna-Idee: die Entstehung des Shots

- Der praktische Ansatz: das Zelebrieren der Kunst von Ray Chan

- Offene Enden: die Legacy-Helden

- Wolverine

- Deadpools Fun Sack 3

- Pannen vom Dreh

- Zusätzliche Szenen

- Audiokommentar