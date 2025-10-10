REVIEW: "F1 - Der Film" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: F1 - The Movie

Anbieter: Warner Bros. Home Entertainment

Laufzeit: ca. 155 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch, Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin:

09.10.2025

Bild 84 %

"F1 - Der Film" wurde mit zahlreichen verschiedenen digitalen Kameratypen mit Auflösungen bis zu 8.6K gedreht. Durch den Einsatz eines 4K Digital Intermediate wird der Film auf der Ultra HD Blu-ray mit nativer Ultra HD-Auflösung präsentiert. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Das Master ist sehr sauber und zeigt selbst bei den vielen Nachtaufnahmen kaum Rauschen. Der Kontrast wirkt bei den ersten Nachtaufnahmen des "Daytona"-Rennens noch recht plastisch und zeigt auch dezente Spitzenlichter. Das HDR-Mastering sorgt bei den Nachtaufnahmen durchgängig auch für eine nuancierte Darstellung dunkler Bildbereiche.

Im weiteren Verlauf der Handlung wirkt die Helligkeit allerdings gerade bei der Darstellung mit HDR10 sehr stark reduziert und selbst Tageslichtaufnahmen escheinen im Zusammenspiel mit einem etwas erdigen Color Grading ziemlich dunkel und kontrastarm. Daher sollte die Ultra HD Blu-ray bei möglichst wenig Umgebungslicht vorgeführt werden. Die Blu-ray Disc hinterlässt im Direktvergleich einen besseren Kontrasteindruck.

Die Bildschärfe ist auf einem sehr hohen Niveau. Konturen und Details werden sehr scharf dargestellt und das 4K-Master sorgt im Vergleich zur Blu-ray Disc noch einmal für einen Zugewinn an Schärfe.

Ton 89 %

"F1 - Der Film" wird auf Ultra HD Blu-ray mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton mit Dolby TrueHD-Core präsentiert.

"F1" bietet insbesondere in den Renn-Sequenzen einen sehr dynamischen Surround-Sound mit einer sehr weiten räumlichen Kulisse. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem die Geräusche der Formel 1-Boliden. Während der Motoren-Sound meist schön kreischend betont wird hört man oft nur sehr wenig von dem, was abseits der Rennstrecke passiert. Die Dolby Atmos-Deckenkanäle kommen vor allem während der Action-Szenen immer wieder deutlich betont zum Einsatz werden aber bei genauem Hinhören auch immer wieder für kleinere Effekte in ruhigen Momenten genutzt.

Der Music Score von Hans Zimmer begleitet die Handlung sehr lebendig und bietet neben vielen räumlichen Klängen auf den Surround-Kanälen auch zahlreiche kurze Musikeinlagen aus dem Soundtrack, die den Subwoofer immer wieder gut auf Trab bringen.

Special Features

Die F1-Drehbuchleseprobe

Die Anatomie eines Unfalls

Auf Touren kommen

APXGP-Innovationen

Der Weg nach Silverstone

Lewis Hamilton: Der Produzent

APXGP-Sets und -Standorte weltweit

APXGP und F1: Die Dreharbeiten

Der Klang der Geschwindigkeit