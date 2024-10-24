REVIEW: "Twisters" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Twisters

Anbieter: Warner Bros. Home Entertainment

Laufzeit: ca. 122 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch, Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin:

24.10.2024

Bild 86 %

"Twisters" wurde mit klassischen analogen Kameras auf Kodak 35 mm-Film gedreht, von dem ein 4K Digital Intermediate abgetastet wurde, welches auf der Ultra HD Blu-ray mit nativer Ultra HD-Auflösung präsentiert wird. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Die Ultra HD Blu-ray bietet mit dem Kodak-Ausgangsmaterial einen klassischen Film-Look mit einem sehr feinem aber doch stetig sichtbarem Filmkorn, welches überwiegend sehr sauber und ohne Nebenwirkungen von Rauschfiltern oder Videokompression recht originalgetreu wiedergegeben wird.

Auch der Kontrast wirkt ziemlich analog und ermöglicht trotz überwiegend recht dunkler Bilder eine recht plastische Darstellung mit tiefem Schwarz. Das dezente HDR-Mastering sorgt nur in leichtem Maße für mehr Dynamik und fällt kaum durch Spitzenlichter auf.

Das Color Grading gibt den Farben oft eine etwas düstere blau-grünliche Note aber insgesamt wird im erweiterten Farbraum doch eine sehr breite Farbpalette mit kräftiger Sättigung präsentiert.

Die Bildschärfe bewegt sich zwischen gutem und sehr gutem Niveau. Das Filmkorn und die teilweisen Unschärfen der Kamera-Objektive mindern den Detailgrad zwar etwas. Dennoch bietet "Twisters" überwiegend ein sehr kantenscharfes Bild, welches in zahlreichen Szenen auch viele Details zeigt.

Ton 91 %

"Twisters" wird auf Ultra HD Blu-ray mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton mit Dolby TrueHD-Core präsentiert.

Der Surround-Mix ist sehr weiträumig abgemischt und bietet zahlreiche clever arrangierte Surround-Effekte, die auch die Dolby Atmos-Deckenkanäle sehr lautstark mit einbeziehen. "Twisters" folgt der Tradition des "Twister"-Originals von Jan de Bont und sorgt im Sound-Bereich in den dramatischen Szenen immer für die passende Action zu den Bildern. Auch der Music Score ist sehr aktiv und wird für zahlreiche Sound-Effekte genutzt.

Die Klangqualität ist auf einem hohen Niveau. Neben kräftigen Bässen ist die Wiedergabe auch im Hochtonbereich ziemlich klar. Dabei ist die Qualität der deutschen Synchro ebenso hoch wie die englische Originalfassung.

Special Features

Audiokommentar von Regisseur Lee Isaac Chung

Nicht verwendete Szenen

Verpatzte Szenen

Jagd auf den Sturm: Das Making-of Twisters

Im Auge des Sturms

Ein stürmischer Tag mit Glen Powell

Auf Tornadojagd

Wie klingt ein Bösewicht?

Trucks mit allen Extras