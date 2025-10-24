REVIEW: "Mission: Impossible - The Final Reckoning" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Mission: Impossible - The Final Reckoning

Anbieter: Paramount Home Entertainment

Laufzeit: ca. 169 min.

Bildformat: 2,39:1 / 1,90:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch)

Dolby Atmos (Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin: 16.10.2025

Bild 86 %

"Mission: Impossible - The Final Reckoning" wurde überwiegend mit verschiedenen digitalen Kamera-Typen mit bis zu 6K-Auflösung gedreht. Die Ultra HD Blu-ray basiert auf einem 4K Digital Intermediate inklusive HDR10 und Dolby Vision. Das Bildseitenverhältnis wechselt zwischen 2,39:1 und 1,90:1 in vielen Action-Sequenzen.

Das Master erscheint ist bis auf ein leichtes Grieseln, welches insbesondere in Flächen häufiger auffällt und auch in Rückblenden bewusst als Effekt zum Einsatz kommt, sehr sauber.

"Mission: Impossible - The Final Reckoning" spielt zu einem großen Detail in sehr dunkler Umgebung und bietet einen etwas wechselhaften Kontrast. Neben vielen sehr plastisch wirkenden Sequenzen gibt es auch viele Momente, in denen die Optik etwas flach wirkt. Im Vergleich zur Blu-ray Disc erscheint die Optik dank der zusätzlichen Dynamik des HDR-Masterings bei der Ultra HD Blu-ray aber etwas konsistenter. Richtige Spitzenlichter kommen aber nur vereinzelt zum Einsatz.

Die Farbwiedergabe wechselt ein wenig zwischen einer sehr bunten Optik mit satten Neon-Tönen und einer durchs Color Grading etwas reduzierten Farbsättigung mit leicht bräunlichem oder grünlichem Grundton. Der erweiterte Farbraum sorgt für ein dezent erweitertes Farbspektrum im Vergleich zur Blu-ray Disc, welches einzelne Farbtöne mit mehr leuchtendem Glanz präsentiert. Bsonders stark sind die Farben bei den Naturlandschaften zum Showdown in Südafrika.

Die Bildschärfe erreicht beinahe Referenz-Niveau. Konturen und Details profitieren vom 4K Digital Intermediate und sorgen in einzelnen Momenten schon fast für eine beinahe dreidimensional wirkende Tiefe.

Ton 91 % (Englisch)

Ton 90 % (Deutsch)



Paramount präsentiert "Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins" auf Ultra HD Blu-ray mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton.

"Mission: Impossible - The Final Reckoning" knüpft mit seinem dynamischen Sound-Design an den ersten Teil aus dem Jahr 2023 an sorgt mit einem weiträumigen Zusammenspiel aus Music Score-Elementen und Sound-Effekten für einen richtig satten Heimkino-Sound.

Der Music Score von Max Aruj and Alfie Godfrey unterstützt die Dramatik der Handlung mit vielen verschiedenen Klangspielereien und bietet seine sehr hohe Klangqualität. Surround-Effekte werden dynamisch und präzise von allen Seiten präsentiert und auch die Dolby Atmos-Deckenkanäle sind in den Action-Szenen immer wieder sehr aktiv. Aber auch ganz ohne Dolby Atmos brilliert bereits die klassische Mehrkanal-Basis des Surround-Mixes mit einer sehr weiten räumlichen Atmosphäre, die selbst im heimischen Wohnzimmer wie ganz großes Kino klingt.

Die Klangqualität der beiden Dolby Atmos-Tonspuren ist auf nahezu gleich hohem Niveau. Die englische Originalfassung bietet aber bei der Stimmwiedergabe mehr Tiefgang während die Dialoge der deutschen Synchro häufig etwas dünn klingen. Lob verdient aber der Aufwand, selbst die Sprache der künstlichen Intelligenz ebenso wie im englischen Original ähnlich räumlich von allen Seiten zu präsentieren.

Bonus-Material

Audio-Kommentare

Isolierte Soundtrack-Spur

Making of-Featurettes

Entfallene Szenen

Promo-Clips

