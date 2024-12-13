REVIEW: "Alien: Romulus" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Alien: Romulus

Anbieter: Walt Disney Home Entertainment

Laufzeit: ca. 119 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch)

Dolby Digital Plus 7.1 (Deutsch)

Untertitel: Englisch, Deutsch u.a.

VÖ-Termin: 13.12.2024

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Bild 85 %

Für die Dreharbeiten wurden digitale Arri Alexa-Kameras mit 4.6K-Auflösung verwendet. Dank Einsatz eines 4K Digital Intermediate bietet die Ultra HD Blu-ray native Ultra HD-Auflösung.

Das Master ist auch in dunklen Szenen überwiegend recht sauber. Trotz digitaler Kameratechnik bietet "Alien: Romulus" eine dezente Filmkorn-Optik. Das Bild ist überwiegend recht dunkel und zeigt einen etwas reduzierten Kontrast, der aufgrund des sehr guten Schwarzwerts aber dennoch an vielen Stellen recht plastisch wirkt. Das HDR-Mastering sorgt nur in einzelnen Momemten für etwas mehr Dynamik.

Dafür punktet das Mastering aber durch eine sehr nuancierte Feinabstimmung der verschiedenen Helligkeitsabstufungen, die dafür sorgt, dass trotz der überwiegenden Dunkelheit die meisten Details im Bild gut erkennbar sind. Voraussetzung dafür sollte aber ein Raum mit möglichst wenig Umgebungslicht sein, um störende Reflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden.

Das Color Grading sorgt für eine leicht verwaschen-schmutzige Farbgebung mit leichter orange-grünlicher Filterung. Zumindest an einzelnen Stellen wie z.B. der roten Alarmbeleuchtung wird aber der erweiterte Farbraum gut sichtbar.

Die Bildschärfe bewegt sich zwischen gut und sehr gut. Konturen und Details werden überwiegend sehr scharf dargestellt. Die geringe Schärfentiefe sorgt an vielen Stellen aber dafür, dass nur einzelne Bereiche richtig scharf erscheinen und Hintergründe etwas verschwimmen.

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Ton 89 % (Englisch)

Ton 88 % (Deutsch)



Disney spendiert der Ultra HD Blu-ray einen englischen Dolby Atmos-Mix während die deutsche Tonspur im Dolby Digital Plus 7.1-Format vorliegt. Auf der Blu-ray Disc gibt es auch die Originalfassung nur als klassischen DTS HD MA 7.1-Mix.

Der Surround-Mix bietet einen sehr weiträumigen Klang und erzeugt im Zusammenspiel mit dem Music Score von Benjamin Wallfisch und vielen kleinen Sound-Effekten aus allen Richtungen eine sehr atmosphärische Kulisse. Wer genau hinhört, entdeckt auch von Zeit zu Zeit kleinere Sound-Elemente, die an Ridley Scotts ersten "Alien"-Film erinnern. Der englische Dolby Atmos-Mix setzt an einzelnen Stellen auch die Deckenkanäle sehr lautstark ein.

Die ausgefeilte "Geisterschloss-Atmosphäe" wird an einzelnen Stellen durch kräftige Subwoofer-Einlagen unterstützt und obwohl der Lautstärkepegel meist recht nachbarschaftskompatibel bleibt, kommen doch an einzelnen Stellen recht eindringliche Schock-Effekte zum Einsatz.

Im Hochtonbereich fehlt es leider etwas an Brillanz und auch die englischen Dialoge klingen in der Originalfassung etwas dumpf.

Special Features

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Rückkehr zum Horror: Die Entstehung von ALIEN: ROMULUS: Die Vision des Regisseurs – Entdecken Sie, wie einer der heutigen bedeutendsten Horrorregisseure, Fede Alvarez, mit dem Meisterregisseur Ridley Scott zusammenarbeitete, um ein neues, nervenaufreibendes Kapitel in der Alien-Reihe zu gestalten. Erfinden der Geschichte – Erfahren Sie, was die Geschichte von Alien: Romulus inspiriert hat, und entdecken Sie die vielen Easter Eggs aus früheren Alien-Teilen, die Ihnen möglicherweise entgangen sind. Casting der Schauspieler – Lernen Sie die Stars von Alien: Romulus kennen, während sie uns Einblicke in das Innenleben ihrer Charaktere geben. Entdecken Sie die Parallelen zwischen Rain und der ikonischen Heldin der Reihe, Ripley, und erfahren Sie, wie die Filmemacher ein bekanntes Gesicht aus der Vergangenheit zurückgebracht haben. Erschaffung der Welt – Erkunden Sie die riesigen, praktischen Sets von Alien: Romulus, die an den futuristischen Stil der 80er Jahre erinnern, und kommen Sie den aufwendig gestalteten Facehuggern, Chestburstern und Xenomorphen ganz nah.

Der Xenomorph-Showdown – Erleben Sie die dramatische Schwerelosigkeitssequenz des Films aus jedem Winkel, während die Filmemacher erläutern, was nötig war, um diesen Moment spektakulär zu gestalten. Von den Sets und Performances über Drahtseilakte, Stunts und visuelle Effekte – sehen Sie, wie alles zusammenkam.

ALIEN: Ein Gespräch – Ein besonderes Gespräch mit Ridley Scott und Fede Alvarez zur Kinowiederveröffentlichung anlässlich des 45. Jubiläums von Alien.

Alternative / Erweiterte Szenen