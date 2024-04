REVIEW: "Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

Anbieter: Leonine

Laufzeit: ca. 158 min.

Bildformat: 2,40:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Deutsch, Englisch)

Untertitel: Deutsch

VÖ-Termin: 05.04.2024

Bild 83 %

"Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes" wurde mit digitalen Arri Alexa-Kameras in 4.5K gedreht. Durch den Einsatz eines 4K Digital Intermediate in der Postproduction zeigt die Ultra HD Blu-ray native Ultra HD Blu-ray-Auflösung. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Das Master ist bis auf ein dezentes Rauschen sehr sauber. Viele Szenen des Films sind sehr dunkel abgestimmt und zeigen nur wenig Kontrast. Das betrifft vor allem zahlreiche Innenaufnahmen, die in dunklen Bereichen häufig nur wenig Details erkennen lassen. Daher sollte der Film möglichst bei wenig Umgebungslicht betrachtet werden. Bei Außenaufnahmen ist der Kontrast meist etwas besser und auch das HDR-Mastering sorgt für sichtbar mehr Dynamik während die dezenten Spitzenlichter in dunklen Szenen stellenweise etwas zu grell wirken.

Die Farben wurden einem starken Color Grading unterzogen welches für eine etwas schmutzige Optik mit braünlichem Grundton sorgt. Richtig kräftige Farben sind eher selten zu sehen. Bei den Naturaufnahmen aus dem letzten Drittel des Films in "District 12" wird ausnahmsweise der düstere Color Grading-Schleier etwas angehoben und bietet mehr Gelegenheit zur Darstellung mit weitaus kräftigeren Farben in natürlichen Tönen.

Die Bildschärfe ist sehr hoch und lässt viele Einzelnheiten erkennen. Sowohl Konturen als auch Details werden dank 4K Digital Intermediate sehr deutlich dargestellt. In dieser Disziplin kann die Ultra HD Blu-ray nahezu vollständig überzeugen. Lediglich die teilweise etwas geringe Schärfentiefe lässt Einzelheiten, die nicht ganz im Mittelpunkt stehen, teilweise etwas blass wirken.

Ton (Deutsch) 88 %

Ton (Englisch) 88 %

"Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes" wird auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc mit einem Dolby Atmos-Mix in Deutsch und Englisch präsentiert.

Der Surround-Mix wird vor allem durch den atmosphärischen Music Score von James Newton Howard dominiert, der sehr weiträumig aus allen Richtungen erklingt und die Dramatik des Films unterstützt. Aber es gibt auch durchaus immer wieder längere Passagen, während denen bis auf die Dialoge kaum etwas aus den anderen Kanälen zu hören ist.

In den Action-Szenen bietet der Dolby Atmos-Mix gute Effekte inklusive einzelner Momente, in denen die Decken-Kanäle stark betont werden. Vor allem verschiedene Durchsagen kommen oft sehr deurlich von oben. Sowohl die englische Originalfassung als auch die deutsche Synchro bieten eine hohe Dynamik und einen sehr sauberen Klang mit detaillierten Höhen.

Special Features

Audiokommentar von Francis Lawrence (Regisseur/Produzent) und Nina Jacobson (Produzentin)

Deutsche Hörfilmfassung

Die Entstehung von: The Ballad of Songbirds & Snakes (8-teiliges Making-of)

The Hanging Tree Song (Interpretin: Rachel Zegler)

