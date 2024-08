REVIEW: "Aliens - Die Rückkehr" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Aliens

Anbieter: Walt Disney Home Entertainment

Laufzeit:

ca. 137 min. (Kinofassung)

ca. 154 min. (Special Edition)

Bildformat: 1,85:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch)

DTS HD HR 5.1 (Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin

26.04.2024

Die Ultra HD Blu-ray von "Aliens" enthält neben der Kinofassung auch die rund 17 Minuten längere "Special Edition" des Films.

Film

Im zweiten Teil der "Alien"-Reihe kehrt Ripley (Sigourney Weaver) als einziges überlebendes Besatzungsmitglied des Vernichtungsfeldzugs an Bord der "Nostromo" auf den Planeten LV-426 zurück. Nach 57 Jahren Tiefschlaf wird die Raumfähre, mit der sie durchs All irrt, in der Nähe der Erde aufgespürt und Ripley wieder zu Bewusstsein erweckt. Niemand von der Versicherungsgesellschaft will Ripley die wahre Geschichte mit dem Alien glauben, und so wird sie wegen der Zerstörung der Nostromo vom Dienst suspendiert. Erst als nur wenige Tage später keine Meldung mehr von den zwischenzeitlich auf LV-426 angesiedelten Kolonisten kommt, sind ihre Dienste wieder gefragt: Ripley soll als Beraterin ein Team von Marines begleiten, das zu einer Rettungsaktion entsendet wird. Ripley hofft, dass die Alpträume, die sie seit ihrer Rückkehr plagen, durch die Konfrontation mit dem Alien beseitigt werden, und sagt daher nach einigem Zögern zu. Bei der Ankunft in der Kolonie ist dort kein Lebenszeichen mehr zu entdecken. Die gesamte Station ist verwüstet. Als einzige Überlebende findet der Trupp ein elfjähriges Mädchen, das vollkommen auf sich gestellt die Angriffe der Aliens unverletzt überstanden hat. Und es dauert natürlich nicht lange, bis das Rettungsteam auch die Bekanntschaft mit einigen schleimigen Biestern mit dem markanten metallischen Doppelgebiss macht...

"Aliens" ist eine der wenigen Blockbuster-Fortsetzungen, die den Erwartungen an den Nachfolger nahezu uneingeschränkt standhalten konnte. James Camerons "Aliens" ist fast genauso spannend wie der erste Alien-Film von 1979, nur dass Cameron sich stärker auf die effektvoll inszenierten Action-Sequenzen konzentrierte als seinerzeit Ridley Scott, in dessen Film das schleimige Ungeheuer nie aus dem Dunkel herauskam.

Die ca. 17 Minuten längere "Special Edition" gibt dem Film noch etwas mehr inhaltliche Tiefe: Vor allem erfährt man, was vor der Landung auf LV-426 passiert ist. Die ursprüngliche Kinofassung blieb hier schwammig und lies die Vorgeschichte nahezu ungeklärt.

Bild 86 %

"Aliens" wurde auf analogem 35 mm-Film gedreht und bereits 2010 von Lowry Digital neu in 4K remastert. James Cameron verwendete für "Aliens" einen Kodak-Film, der noch etwas stärker als das typische Filmkorn rauschte. Die frühere Blu-ray Disc zeigt neben einem starken Helligkeitsrauschen auch noch zusätzlich ein deutliches Farbrauschen. Filmkorn kann die Eigenschaft haben, die Schärfe subjektiv zu erhöhen. Bei der früheren "Aliens" Blu-ray Disc legt sich das Rauschen aber eher wie ein Schleier über das Bild, der Details reduziert.

Für die Ultra HD Blu-ray wurde in Peter Jacksons Park Road-Postproduction-Studio eine intensive digitale Nachbearbeitung durchgeführt wurde, die Filmkorn stark reduziert, Konturen mehr Schärfe gibt und Details erhöht. Das ungewöhnlich hohe Rauschen des Masters wurde nahezu vollständig eliminiert. Ein dezentes Filmkorn bleibt weiterhin erkennbar. Die Nebenwirkungen klassischer Rauschfilter, die bei Bewegungen oft zum Nachziehen neigen, werden aber minimiert.

Die Ultra HD Blu-ray bietet einen nicht sehr stark ausgeprägten Kontrast, der auch unter einem häufiger etwas zu hohem Schwarzwert leidet. Das HDR-Mastering (in HDR 10 & Dolby Vision) sorgt aber in den meisten Szenen auf LV-426 für mehr Dynamik und gleichzeitig dafür, dass alle wesentlichen Details auch in dunklen Bereichen immer zu erkennen sind. Spitzenlichter sind allerdings kaum zu sehen. Das Color Grading sorgt für einen leichten blau-grünlichen Grundton, der dem Bild im Vergleich zur früheren Blu-ray Disc-Veröffentlichung einen deutlicheren Grünstich gibt. Die Farbsättigung ist meist etwas zurückhaltend und der erweiterte Farbraum kaum zu erkennen.

Die Ultra HD Blu-ray von "Aliens" zeigt ein überwiegend sehr detailscharfes Bild, welches insbesondere bei Nahaufnahmen häufig Referenz-Niveau erreicht. Wie aber auch bei "The Abyss" gibt es hin und wieder auch einzelne Szenen, in denen die Schärfe-Optimierung auszusetzen scheint und das Bild unscharf wirkt.

Insgesamt wird "Aliens" auf dieser Ultra HD Blu-ray trotz der kleineren Defizite in bislang unerreichter Qualität präsentiert. Im Direktvergleich mit der früheren Blu-ray Disc bietet die Ultra HD Blu-ray eine deutlich höhere Detailschärfe, was aufgrund des stark verrauschten Masters mit herkömmlichen Methoden wohl kaum anders möglich gewesen sein dürfte.

Ton (Deutsch) 77 %

Ton (Englisch) 75 %



Disney präsentiert "Aliens" auf Ultra HD Blu-ray mit englischem Dolby Atmos-Ton und deutschem DTS HD HR 5.1-Ton.

Der 1986 ursprünglich nur in Dolby Stereo veröffentlichte Film bietet nicht den gewohnten Sound des modernen Mehrkanal-Tons. Sowohl die räumliche Wiedergabe als auch die Klangqualität können nicht mit modernen Produktionen mithalten. Der Surround-Mix betont meist etwas den Frontbereich. In vielen Szenen im Tunnel-System der Siedlung und bei den Action-Sequenzen sorgen die Surroundkanäle aber für eine weite Atmosphäre und ab und zu auch einige direktionale Effekte, die beim englischen Original stellenweise auch deutlich über die Dolby Atmos-Deckenkanäle wiedergegeben werden.

Das Klangbild ist etwas monoton und auch die Hochtonwiedergabe etwas schwach ausgeprägt. Dafür bekommt der Subwoofer an mehreren Stellen immer wieder gute Gelegenheit, heftige Töne aus dem tiefsten Keller wiederzugeben. Die deutsche Synchro ist im Direktvergleich mit der englischen Originalfassung meist nicht ganz so räumlich und auch klanglich etwas weniger dynamisch. Aber ab und zu gibt es sogar einzelne Momente, in denen die Basswiedergabe etwas satter als der Originalton klingt.

Bonus-Material

Audiokommentar von James Cameron, den Schauspielern und dem Filmteam

Einführung von James Cameron (Nur Special Edition)

Isolierte Filmmusik von James Horner: endgültige Kinofassung und Fassung des Komponisten

Direkter Zugang zu neuen / zusätzlichen Szenen von der Special Edition

Die Inspiration und das Design von ALIENS – DIE RÜCKKEHR

Überlegene Feuerkraft: Die Entstehung von ALIENS – DIE RÜCKKEHR

Vor- und Nachproduktion Bilder & Material

