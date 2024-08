REVIEW: "The Abyss" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: The Abyss

Anbieter: Walt Disney Home Entertainment

Laufzeit:

139 min. (Kinofassung)

171:09 min. (Special Edition)

Bildformat: 2,39:1

Anzeige



Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch)

DTS HD HR 5.1 (Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin

26.04.2024

Die Ultra HD Blu-ray von "The Abyss" enthält neben der Kinofassung auch die rund 30 Minuten längere "Special Edition" des Films. Neben der 4K-Premiere ist "The Abyss" in beiden Fassungen auch erstmals auf Blu-ray Disc erhältlich.

Bild 85 %

"The Abyss" wurde auf analogem Film im Super 35-Format gedreht und neu in 4K remastert. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Laut Informationen von "The Digital Bits" wurde für die Ultra HD Blu-ray auf Basis einer neuen 4K-Abtastung des Original Kamera-Negativs ein 4K Digital Intermediate angefertigt.

Anzeige

Wie bereits bei "Avatar" wurde auch für "The Abyss" in Peter Jacksons Park Road-Postproduction-Studio eine intensive digitale Nachbearbeitung durchgeführt, die Filmkorn stark reduziert und Konturen mehr Schärfe gibt. Dieses Verfahren sorgte neben "Avatar" auch bei der 4K-Version von "Titanic" für Kritik einiger Betrachter, die sich an einer teilweise etwas zu glatten Optik störten.

Dabei hatten Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichungen von ursprünglich auf 35 mm Analog-Film gedrehten Produktionen gerade in der Vergangenheit häufig das Problem, dass mit der höheren Auflösung neben der Kanten- und Detailschärfe auch das Filmkorn ebenso deutlicher wurde. Viele frühere Ultra Blu-ray-Veröffentlichungen boten somit insgesamt nur geringfügig mehr Schärfe als auf Blu-ray Disc. Zu den detailreichsten Ultra HD Blu-rays mit analogem Ausgangsmaterial gehören auch meist Produktionen wie "2001" oder "Dunkirk", die auf 70 mm-Film gedreht wurden, dessen Filmkorn deutlich feiner ausfällt.

Das von James Cameron bei "The Abyss" verwendete Super 35-Format nutzt auch keine anamorphe Aufzeichnung und ist somit tendenziell noch etwas grobkörniger als klassischer 35 mm-Film im anamorphen Cinemascope-Format. Bei der Nachbearbeitung von "The Abyss" wurde das Filmkorn deutlich reduziert, ist aber dennoch in den meisten Szenen dezent zu erkennen, so dass die klassische Film-Optik immer noch erkennbar bleibt.

"The Abyss" erhielt zusätzlich ein neues Color Grading und HDR-Mastering. In diesen Disziplinen wirkt die Überarbeitung weniger ambitioniert als bei den Ultra HD Blu-rays von "Avatar" und "Titanic". Die Kontrast- und Farbdarstellung sind etwas wechselhaft. Während der Film überwiegend durch einen dezenten Kontrast und zurückhaltend gesättigte Farben dominiert wird, sorgt das HDR-Mastering an verschiedenen Stellen für sichtbar mehr Dynamik und teilweise sehr intensive Farben. Dabei gibt das neue Color Grading dem Film meist einen etwas bläulich-grünlichen Grundton, der etwas künstlich wirkt, weil es sich um keine klare Blautönung handelt sondern diese häufig den "Teal"-Look bekommt, der auch bei vielen modernen Produktionen zu sehen ist.

Anzeige



Insgesamt ist das HDR-Mastering ziemlich zurückhaltend und fällt nur durch dezente Spitzenlichter auf. Es gibt aber dennoch eine ganze Reihe von Szenen die durch HDR einen dezenten Zugewinn an Dynamik bieten. Richtig gut ist das HDR-Mastering vor allem bei Aufnahmen in dunkler Umgebung mit einzelnen punktuellen Lichtquellen. Vor allem die Szenen am Ende des Films mit den vielen bläulich-roten Neon-Farben wirken sehr lebendig.

Die Bildschärfe der Ultra HD Blu-ray ist überwiegend sehr hoch und für einen über 30 Jahre alten Film bewegt sich die Darstellung von Konturen und Details, die vor allem bei Nahaufnahmen gut zu sehen ist teilweise sogar auf Referenz-Niveau. Allerdings fällt die Schärfe auch häufiger auf HD-Niveau zurück. Da teilweise auch eine geringe Schärfentiefe zu beobachten ist, entsteht der Eindruck, als ob einzelne Aufnahmen nicht präzise genug focussiert wurden oder der für die Detailoptimierung verwendete Algorithmus stellenweise etwas aus dem Takt kommen würde. Die für die damalige Zeit bahnbrechenden Effekte fügen sich hingegen recht harmonisch ins Gesamtbild ein, obwohl sie nicht immer besonders detailliert sind.

Neben der Ultra HD Blu-ray profitiert auch die erstmalige Blu-ray Disc-Veröffentlichung vom neuen Remastering und kann von der höheren Detailschärfe profitieren. Aufgrund des zurückhaltenden HDR-Masterings ist die Optik der Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc sogar ziemlich ähnlich.

Ton (Deutsch) 86 %

Ton (Englisch) 84 %



Disney präsentiert "The Abyss" auf Ultra HD Blu-ray mit englischem Dolby Atmos-Ton und deutschem DTS HD HR 5.1-Ton.

Anzeige



Der englische Dolby Atmos-Mix bietet vor allem bei den vielen Unterwasser-Aufnahmen eine gute Atmosphäre, die im Zusammenspiel mit dem Music Score für einen guten Raumklang sorgt, der durch den teilweise sehr unterschwelligen Bass noch etwas mehr Tiefgang bekommt. Besonders deutliche Surround-Effekte sind im Vergleich zu modernen Produktionen etwas rar und auch die Dolby Atmos-Deckenkanäle kommen nur ab und zu besonders auffällig zum Einsatz. Hin und wieder gibt es aber doch einige recht gut arrangierte Effekte wie z.B. Wassertropfen, die aus allen Richtungen plätschern.

Die deutsche DTS HD HR 5.1-Fassung bietet mit leichten Einschränkungen einen ähnlich räumlichen Sound. Im Direktvergleich mit dem englischen Original wird teilweise etwas stärker der Frontbereich betont und die Bässe sind weniger intensiv. Zum Ausgleich empfiehlt es sich daher, den Lautstärkepegel der Synchronfassung etwas höher aufzudrehen als bei der Originalfassung.

Bonus-Material

Eintauchen: Ein Gespräch mit James Cameron

Das Vermächtnis von THE ABYSS

Unter Druck: Making THE ABYSS

ARCHIV – Bilder und Video enthalten Drehbuch und Storyboard

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.