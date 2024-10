REVIEW: "Ghostbusters: Frozen Empire" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Ghostbusters: Frozen Empire

Anbieter: Sony Pictures Entertainment

Laufzeit: 115 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch)

DTS HD MA 5.1 (Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin: 27.06.2024

Bild 84 %



"Ghostbusters: Frozen Empire" wurde mit digitalen ALEXA Mini LF-Kameras mit einer Auflösung von 4.5K gedreht. Die Ultra HD Blu-ray basiert auf einem 4K Digital Intermediate und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Das Master ist sehr sauber und zeigt auch in dunklen Szenen kaum Rauschen. Der Kontrast ist leider nur mäßig. Obwohl das HDR-Mastering an einzelnen Stellen eine hohe Bandbreite an Helligkeitsabstufungen bis zu kräftigen Spitzenlichtern bietet, wirkt das Bild bei Tageslichtaufnahmen meist immer einen Tick zu dunkel. "Ghostbusters: Frozen Empire" wirkt so als ob man einen Film durch eine Sonnenbrille mit dezenter Tönung betrachten würde und Details in dunklen Bereichen bieten relativ wenig Durchzeichnung. Daher empfiehlt es sich, den Film bei möglichst wenig Umgebungslicht zu betrachten.

Der Kontrast wird auch durch das Color Grading beeinträchtigt, der allen Farben eine bräunlich-grüne Tönung gibt und dadurch auch den erweiterten Farbraum kaum zur Geltung bringt. Es gibt durchaus einzelne Momente, in denen "Ghostbusters: Frozen Empire" richtig bunt und plastisch wirkt, aber der übertriebene Vintage-Look ist insgesamt sehr dominant.

Die Bildschärfe bewegt sich zwischen gutem und sehr gutem Niveau. Die meisten relevanten Einzelheiten werden überwiegend sehr detailscharf dargestellt. Viele Aufnahmen bieten allerdings nur eine geringe Schärfentiefe so dass oft nur der anvisierte Bildbereich scharf wirkt während die Umgebung unscharf erscheint.

Ton 89 %

Sony präsentiert auf der Ultra HD Blu-ray den englischen Originalton als Dolby Atmos-Mix und die deutsche Synchronfassung als DTS HD MA 5.1-Mix. Auf der Blu-ray Disc sind beide Sprachfassungen in DTS HD MA 5.1 abgemischt.

"Ghostbusters: Frozen Empire" bietet einen sehr räumlich abgemischten Surround-Mix mit hoher Dynamik und vielen Effekten. In den Action-Szenen macht der Subwoofer richtig Druck. Aber auch in den ruhigen Szenen bietet der Film immer wieder einzelne kleine präzise ortbare Effekte. Obwohl wie bei Sony üblich Dolby Atmos nur für den englischen Originalton genutzt wird, bietet auch die deutsche DTS HD MA 5.1-Ton einen ähnlich dreidimensionalen Klang mit vielen clever arrangierten Klangverläufen zwischen den einzelnen Lautsprechern. Lediglich im Hochtonbereich vermisst man an einzelnen Stellen ein klein wenig mehr Brillanz.

Special Features

Audio-Kommentar von Regisseur Gil Kenan

Mehrere Making of-Featurettes

Deleted Scenes

