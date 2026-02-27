REVIEW: "Predator: Badlands" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Predator: Badlands

Anbieter: Walt Disney Home Entertainment

Laufzeit: ca. 109 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch)

Dolby Digital Plus 7.1 (Deutsch)

Untertitel: Englisch, Deutsch u.a.

VÖ-Termin: 27.02.2026

Bild 78 %

Für die Dreharbeiten wurden digitale Arri Alexa Kameras mit 4.5K-Auflösung verwendet. Dank Einsatz eines 4K Digital Intermediate bietet die Ultra HD Blu-ray native Ultra HD-Auflösung.

Das Master ist sehr sauber und zeigt zugleich ein mal mehr und mal weniger intensives Filmkorn, welches künstlichen Ursprungs sein dürfte. Dan Trachtenbergs "Predator: Badlands" ist optisch deutlich finsterer als "Prey" aus dem Jahr 2022. Das HDR-Mastering ist sehr zurückhaltend und gibt dem Bild nur wenig Dynamik. Auch Spitzenlichter kommen meist nur sehr dezent zum Einsatz. Das dominante Color Grading sorgt für stark gefilterte ausgewaschene Farben mit einer sehr düsteren grün-bläulichen Optik, die den erweiterten Farbraum kaum ausnutzt. Nur vereinzelt stechen etwas kräftigere Farben wie das dominante Neon-Rot der Predator-Waffe hervor.

Die Bildschärfe bewegt sich auf gutem bis sehr gutem Niveau. Konturen und Details werden sehr deutlich abgebildet aber das dezente Filmkorn limitiert etwas den maximalen Detailgrad. Außerdem ist die Auflösung der vielen digitalen Effekte teilweise etwas schwach.

Ton 89 % (Englisch)

Ton 87 % (Deutsch)



Disney spendiert der Ultra HD Blu-ray einen englischen Dolby Atmos-Mix während die deutsche Tonspur im Dolby Digital Plus 7.1-Format vorliegt. Auf der Blu-ray Disc gibt es auch die Originalfassung nur als klassischen DTS HD MA 7.1-Mix.

"Predator: Badlands" bietet einen sehr opulenten Mehrkanalmix mit vielen Surround-Effekten und für Disney-Verhältnisse auch eine erstaunlich hohe Dynamik. Von Anfang an begeistert die Abmischung durch den weiträumigen Klang mit Effekten von allen Seiten und kräftigen Bässen und die Dolby Atmos-Originaltonspur nutzt auch die Deckenkanäle sehr intensiv. Leichte Schwächen gibt es bei der Hochtonwiedergabe. Die klingt oft eine Spur zu dumpf.

Im Direktvergleich mit dem Originalton kann die deutsche Synchro ziemlich gut mithalten und bietet auch ohne Dolby Atmos einen sehr guten Surround-Sound, der nur leichte Abstriche bei der Dynamik aufweist.

Special Features

Audiokommentare von Regisseur Dan Trachtenberg, Produzent Ben Rosenblatt, Kameramann Jeff Cutter und Stuntkoordinator Jacob Tomuri

Gelöschte & Prävisualisierungsszenen mit optionalem Audiokommentar:

- Sandfalle – Eine frühe Animatic-Version von Deks ganz anderer erster Begegnung mit Thia.

- Squirt Canyon – Die Vollversion von Dek und Thia, die den mit Wasser gefüllten Graben durchqueren, während sie versuchen, Genna zu überleben.

- Tessa vs. Abe – In dieser gelöschten Szene und Storyline tritt Tessa gegen einen überlegenen Synthetischen an.

- Klingen Gras – Die ursprüngliche Prävisualisierung der ersten gemeinsamen Jagd von Dek, Thia und Bud … sozusagen.

- Der Außenposten – Thia bringt Dek zu einer kleinen Außenstation von Weyland-Yutani, wo sie einige Dinge erleben, die schließlich an anderer Stelle im fertigen Film verwendet wurden.

- Super-Kraftlader erweitert – Besondere zusätzliche Momente während Deks entscheidender Schlussschlacht mit dem Super-Kraftlader und dem Kalisk.

- Die Verkörperung des Predators – Lernen Sie das talentierte Team aus Designern, Darstellern und Spezialeffektkünstlern kennen, das dafür verantwortlich ist, eine der furchterregendsten Kreaturen der Filmgeschichte auf eine noch nie dagewesene Weise zum Leben zu erwecken!

- Authentische Synthetische – Lernen Sie die Synthetischen Thia und Tessa hautnah kennen, während Star Elle Fanning uns durch den Entstehungsprozess zweier Charaktere führt, die zwar gleich aussehen, sich aber auf überraschend einzigartige Weise entwickelt haben.

- Die Erschaffung der Badlands – Mit messerscharfem Gras, tödlichen Bäumen und furchterregenden Tieren war noch nie ein Planet tödlicher als Genna. Entdecken Sie, wie ein Team von Kunsthandwerkern diese bedrohliche Landschaft geschaffen und reale Schauplätze in die gefährlichen Umgebungen verwandelt hat, die auf der Leinwand zu sehen sind.

- Dek von den Yautja – Zum ersten Mal überhaupt gewährt Regisseur Dan Trachtenberg dem Publikum einen ausführlichen Einblick in die Kultur der Predators. Verfolgen Sie die Entwicklung, während die Filmemacher den Entstehungsprozess der Heimatwelt der Yautja, ihres Raumschiffs und ihrer Familiendynamik offenlegen.