REVIEW: "The Fantastic Four: First Steps" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: The Fantastic Four: First Steps

Anbieter: Walt Disney Home Entertainment

Laufzeit: ca. 119 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch)

Dolby Digital Plus 7.1 (Deutsch)

Untertitel: Englisch, Deutsch u.a.

VÖ-Termin: 31.10.2025

Bild 77 %

Für die Dreharbeiten wurden digitale Arri Alexa 65 IMAX Kameras mit 6.5K-Auflösung verwendet. Dank Einsatz eines 4K Digital Intermediate bietet die Ultra HD Blu-ray native Ultra HD-Auflösung.

Das Master ist sehr sauber und zeigt auch mit Ausnahme einiger Rückblick-Sequenzen kaum Rauschen. Die Kontrast- und Farbdarstellung lässt zwar erkennen, dass es sich hier um ein Ultra HD-Bild mit HDR und erweitertem Farbraum handelt. Doch die Möglichkeiten werden kaum ausgenutzt.

Der Film wird überwiegend in einem leicht vergilbten Retro-Look präsentiert. Das Bild ist meist sehr dunkel und kontrastarm. Anzeichen von HDR sind nur in sehr wenigen kurzen Momenten auszumachen. Die Durchzeichnung dunkler Bildbereiche ist meist sehr schwach ausgeprägt. Deswegen empfiehlt es sich, den Film möglichst mit wenig Umgebungslicht zu betrachten. Das Color-Grading sorgt überwiegend für dezente Farben mit bräunlich-oranger Tönung. Hin und wieder sind aber durchaus auch etwas leuchtendere Farben zu sehen.

Die Bildschärfe ist etwas wechselhaft. Der Retro-Look sorgt oft für einen etwas soften Bildeindruck mit geringer Schärfentiefe und chromatische Aberrationen der Kamera-Objektive führen an einzelnen Stellen auch für eine etwas verzerrte Darstellung. Trotzdem gibt es immer wieder einzelne Momente mit hoher Kanten- und Detailschärfe.

Ton 87 % (Englisch)

Ton 85 % (Deutsch)



Disney spendiert der Ultra HD Blu-ray einen englischen Dolby Atmos-Mix während die deutsche Tonspur im Dolby Digital Plus 7.1-Format vorliegt. Auf der Blu-ray Disc gibt es auch die Originalfassung nur als klassischen DTS HD MA 7.1-Mix.

"The Fantastic Four: First Steps" bietet in den Action-Szenen einen sehr weiträumigen Surround-Mix, der in der englischen Originalfassung mit Dolby Atmos auch einige ausgefeilte Decken-Effekte präsentiert. In den weniger dramatischen Momenten geht es wesentlich zurückhaltender zu und der Music Score und Umgebungsgeräusche kommen nur vergleichsweise zaghaft zum Einsatz.

Das liegt auch an der schwachen klanglichen Abmischung die nur wenig Brillanz im Hochtonbereich und eine sehr gebremste Dynamik bietet, die mittlerweile sehr häufig bei den Marvel-Produktionen vorkommt. Nachdem Disney vor einigen Jahren sogar Filme mit einem "Enhanced Home Theater Mix" veröffentlichte, geht es auch bei "The Fantastic Four: First Steps" eher zaghaft mit wenig Atmosphäre zu. Während die englische Originalfassung die Defizite mit entsprechender Lautstärke zumindest etwas ausgleichen kann, hinterlässt die deutsche Synchronfassung einen nochmals blasseren Eindruck.

Special Features

Audiokommentar von Regisseur Matt Shakman und Szenenbildner Kasra Farahani

Featurettes:

- Lernt die erste Familie kennen

- Fantastischer Futurismus

- Vom Jenseits und Darunter

Gelöschte Szenen