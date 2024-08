REVIEW: "True Lies - Wahre Lügen" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: True Lies

Anbieter: Walt Disney Home Entertainment

Laufzeit: ca. 141 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Anzeige



Dolby Atmos (Englisch)

DTS HD HR 5.1 (Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin

26.04.2024

Film

Arnold Schwarzenegger als Handelsvertreter? Das wäre wohl kaum etwas für einen abendfüllenden Spielfilm gewesen. Nur Harry Taskers (Arnold Schwarzenegger) Ehefrau Helen (Jamie Lee Curtis) glaubt, sie wäre mit einem langweiligen Computerhändler verheiratet. In Wirklichkeit führt er jedoch ein Doppelleben und arbeitet als Undercover-Agent für die US-Regierung. Um dem vermeintlich langweiligen Leben einen kleinen Kick zu geben, bandelt Helen mit einem Hochstapler an, der seinerseits vorgibt, Geheimagent zu sein. Als Harry davon erfährt, will er seiner Frau eine kleine Lektion erteilen und sie im Auftrag des Geheimdienstes für einen kleinen Job einspannen. Doch genau in dem Moment, wo Helen gerade im Staatsauftrag einen Strip vor den Augen ihres geschickt in der Dunkelheit versteckten Mannes abzieht, stürmen plötzlich arabische Terroristen in das angemietete Hotelzimmer und nehmen Harry mitsamt seiner Frau gefangen. Doch die aufgeflogene Scheinidentität ist nun seine geringste Sorge, weil die Terroristen damit drohen, eine Atombombe auf dem Gebiet der USA zu zünden ...

Mit "True Lies" hat Titanic-Regisseur James Cameron einen actiongeladenen und zugleich sehr humorvollen Agenten-Krimi inszeniert, der immer ein klein wenig überdreht wirkt aber trotzdem erstklassige Kinounterhaltung bietet. "True Lies" war der letzte klassische Action-Film von James Cameron, bevor dieser dann mit "Titanic" und später "Avatar" in den Milliarden-Blockbuster-Himmel aufstieg. "True Lies" bietet zwar im Rückblick nicht ganz so viel Erinnerungswert, weil in den Neunziger Jahren Filme dieser Art am laufenden Bande produziert wurden, hat aber gerade deswegen auch heute noch einiges zu bieten, weil diese klassischen Action-Kracher in den letzten Jahren bis auf "James Bond" und "Mission: Impossible" durch die vielen Superhelden-Filme etwas verdrängt wurden.

Bild 82 %

Anzeige

"True Lies" wurde auf analogem Film im Super 35-Format gedreht und neu in 4K remastert. Wie bei den Ultra HD Blu-rays von "The Abyss" und "Aliens" wurde auch bei "True Lies" eine intensive digitale Nachbearbeitung durchgeführt, die Filmkorn weitgehend eliminiert und Konturen mehr Schärfe gibt. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Die Ultra HD Blu-ray von "True Lies" lässt trotz der digitalen Nachbearbeitung noch etwas Filmkorn erkennen. Der Kontrast ist nicht sehr stark ausgeprägt und helle Bildbereiche überstrahlen teilweise etwas. Das HDR-Mastering erfolgte sehr zurückhaltend. Es gibt kaum Szenen, in denen etwas mehr Dynamik oder sogar Spitzenlichter zu erkennen sind. Auch der erweiterte Farbraum wird kaum ausgenutzt. Das Color Grading gibt dem Bild einen leichten Teal/Orange-Look mit einer vergleichsweise dezenten Sättigung. Dadurch wirken Farben leicht ausgewaschen.

"True Lies" bietet eine etwas schwankende Schärfe, die sich zwischen HD- und 4K-Niveau bewegt. Konturen werden meist sehr deutlich dargestellt aber richtig detailliert erscheint das Bild meist nur in Nahaufnahmen und im Vergleich mit den Ultra HD Blu-rays von "The Abyss" und "Aliens" gibt es bei "True Lies" noch mehr Szenen, die schlecht focussiert wirken.

Ton (Englisch) 84 %

Ton (Deutsch) 83 %



Anzeige



Disney präsentiert "True Lies" auf Ultra HD Blu-ray mit englischem Dolby Atmos-Ton und deutschem DTS HD HR 5.1-Ton.

Der Surround-Mix ist über weite Strecken recht zurückhaltend abgemischt und setzt Musik- und Surround-Effekte vorwiegend in dramatischen Momenten und Action-Szenen ein. Der Surround-Mix bietet eine ganze Reihe von Effekten, die in der englischen Dolby Atmos-Fassung an einzelnen Stellen auch die Deckenkanäle deutlich betonen. Die deutsche Synchronfassung ist fast auf dem gleichen Niveau wie das englische Original und selbst ohne Dolby Atmos wird zumindest in den Action-Szenen ein recht weiträumiger Sound präsentiert.

Klanglich kann "True Lies" mit modernen Produktionen nicht mithalten: Die Musik klingt ein wenig monoton und der Bassbereich kommt etwas zurückhaltend zum Einsatz. Im Hochtonbereich bietet der Surround-Mix hingegen erstaunlich viel Präzision und lässt die vielen Pistolensalven dadurch sehr sauber aus allen Richtungen erklingen.

Bonus-Material

Angst zählt für mich nicht: Ein Rückblick auf True Lies

Archiv: Drehbuch, Bildmaterial, Marketing – Tauche ein in die

Produktionsgeheimnisse von True Lies mit diesen exklusiven Dokumenten

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.