REVIEW: "Prey" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Prey

Anbieter: Walt Disney Home Entertainment

Laufzeit: ca. 100 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch)

Dolby Digital Plus 7.1 (Deutsch)

Untertitel: Englisch, Deutsch u.a.

VÖ-Termin: 08.12.2023

Bild 87 %

"Prey" wurde mit digitalen Arri Alexa-Kameras gedreht. In der Postproduction wurde ein 4k Digital Intemediate angefertigt, so dass die Ultra HD Blu-ray auch echte Ultra HD Blu-ray-Auflösung zeigt.

Das Master ist sehr sauber und zeigt auch in dunklen Szenen kaum Rauschen. Der Kontrast ist sehr plastisch und das HDR-Mastering erhöht die Bilddynamik sehr effektvoll während der natürliche Look des Films weitgehend erhalten bleibt. In dunklen Szenen wirken die Kontraste teilweise etwas härter aber die wesentlichen Details sind doch meist zu erkennen. In der Postproduction wurde ein dezentes Color-Grading angewendet, welches dem Film eine abwechslungsreiche Tönung gibt, die recht natürlich wirkt und Tageslichtaufnahmen trotz dezenter Filterung in einem sehr breiten Farbsprektrum darstellt. Die Farbwiedergabe ist sehr intensiv und gibt dem Film im Zusammenspiel mit HDR in vielen Szenen einen sehr leuchtenden Look.

Die Bildschärfe ist auf sehr hohem Niveau. Bei den Aufnahmen kommt teilweise eine etwas geringe Schärfentiefe zum Einsatz, die Vorder- und Hintergründe etwas unscharf wirken lässt. Der Mittelpunkt des Bildes und auch der Großteil der spektakulären Landschaftsaufnahmen wird aber sehr detailscharf dargestellt und die schnellen Focus-Wechsel innerhalb einzelner Szenen demonstrieren wie präzise Kameramann Jeff Cutter seine Kamera neben einzelner Lens Flare-Spielereien beherrscht.

Ton 89 % (Englisch)

Ton 88 % (Deutsch)



Disney spendiert der Ultra HD Blu-ray einen englischen Dolby Atmos-Mix während die deutsche Tonspur im Dolby Digital Plus 7.1-Format vorliegt. Auf der Blu-ray Disc gibt es auch die Originalfassung nur als klassischen DTS HD MA 7.1-Mix.

"Prey" bietet einen sehr dynamischen und abwechslungsreichen Surround-Mix, der in den Action-Szenen bombastische Surround-Effekte präsentiert aber auch in ruhigeren Momenten gekonnt die Dramatik der Handlung unterstützt. Die englische Originalfassung überzeugt neben tollem 360 Grad-Sound auch mit einer üppingen Dynamik und glasklarem Klang im Hochtonbereich. Die deutsche Synchronfassung bietet auch ohne Dolby Atmos eine ähnlich gute Klanqualität und Räumlichkeit wie die englische Originalfassung.

Special Features

Audio-Kommentar

Making of

Deleted Scenes

Alternative Eröffnungs-Szene

"Cast & Crew" Panel-Diskussion

