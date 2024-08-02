REVIEW: "Spiel mir das Lied vom Tod" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: C’era una volta il West

Anbieter: Paramount Home Entertainment

Laufzeit: ca. 165 min.

Bildformat: 2,35:1

Audiokanäle

Anzeige



DTS HD MA 5.1 (Englisch)

Dolby Digital 2.0 (Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin: 23.05.2024

Bild 83 %

"Spiel mir das Lied vom Tod" wurde auf klassischem 35 mm-Film gedreht. Für die Utra HD Blu-ray-Veröffentlichung erhielt der Film ein neues 4K-Mastering inklusive HDR10 und Dolby VIsion.

Das Master ist sehr sauber und zeigt fast keine Kratzer oder sonstige Störungen. Rauschen ist nur an wenigsten Stellen zu sehen. Selbst das klassische Filmkorn ist kaum zu erkennen. Schaut man etwas genauer hin so werden mal mehr und mal weniger deutliche stehende Rauschmuster erkennbar, die auf einen Filtereinsatz hindeuten.

Das HDR-Mastering und Color Grading erfolgte sehr behutsam und erhält den klassischen Film-Look weitgehend. Der Kontrast wirkt sehr plastisch ohne dass Spitzenlichter besonders deutlich zum Einsatz kommen. Auch die Durchzeichnung heller und dunkler Bildbereiche könnte noch etwas besser sein. Die Farben sind sehr natürlich und bieten eine kräftige Sättigung.

Anzeige



Die Bildschärfe ist auf gutem bis teilweise sehr gutem Niveau, zeigt aber leichte Defizite bei der Darstellung feiner Details. Einzelne Szenen sind auch qualitativ unter HD-Niveau. Für einen 35 mm-Film ist die Schärfe dennoch insgesamt gerade noch gut.

Ton 70 % (Englisch)

Ton 65 % (Deutsch)



Paramount präsentiert "Spiel mir das Lied vom Tod" auf Ultra HD Blu-ray mit englischem DTS HD MA 5.1-Ton und deutschem Dolby Digital 2.0-Ton.

Soundtechnisch sollte man keine hohen Ansprüche stellen: Der englische Mehrkanalton macht sich nur vereinzelt mit kleineren Effekten oder Musik auf den Surroundkanälen bemerkbar. Ansonsten bietet die englische Fassung vielleicht noch etwas mehr Bassvolumen im Vergleich zur etwas dünn klingenden Synchro, klingt aber vielfach ähnlich monoton wie die deutsche Fassung. Bei der deutschen Synchro fällt gelegentlich ein leichtes Zischeln in den Dialogen auf, was aber für Film dieses Alters nicht ungewöhnlich ist.

Anzeige



Bonus-Material

Audiokommentar mit Beiträgen von den Regisseuren John Carpenter, John Milius & Alex Cox, den Filmhistorikern Sir Christopher Frayling & Dr. Sheldon Hall, sowie Besetzung & Crew.

Eine Oper der Gewalt

Der Lohn der Stunde

Die Verbindung mit dem Tod

Eisenbahn: die Revolutionierung des Westens

Die Drehorte: damals und heute

Produktionsgalerie

Originalkinotrailer