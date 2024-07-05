REVIEW: "Godzilla x Kong: The New Empire" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Godzilla x Kong: The New Empire

Anbieter: Warner Bros. Home Entertainment

Laufzeit: ca. 115 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch, Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin:

27.06.2024

Bild 85 %

"Godzilla x Kong: The New Empire" wurde mit Arri Alexa-Kameras mit einer Auflösung von 4.5K gedreht. Dank Einsatz eines 4K Digital Intermediate bietet die Disc native Ultra HD-Auflösung - allerdings mit einen Zwischenschritt: Das digitale Master wurde zunächst auf klassischem Analog-Film belichtet und anschließend neu in 4K eingescannt. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

"Godzilla x Kong: The New Empire" zeigt in vielen Szenen ein mal mehr und mal weniger auffälliges Rauschen. Der Kontrast ist trotz leichter "Bleach Bypass"-Verfremdungen überwiegend sehr plastisch und das HDR-Mastering sorgt für einen starken Dynamik-Push, der auch noch durch viele Szenen mit kräftigen Spitzenlichtern intensiviert wird. "Godzilla x Kong: The New Empire" bietet einen enorme Farbenpracht in vielen leuchtenden Tönen, die dank einem zurückhaltenden Color Grading auch den erweiterten Farbraum in vielen Szenen gut ausnutzt.

Die Bildschärfe von "Godzilla x Kong: The New Empire" ist etwas wechselhaft. In vielen Szenen wird nur ein kleiner Teil des Bildes richtig scharf dargestellt und die geringe Schärfentiefe lässt Randbereiche etwas verschwommen erscheinen was zum Teil auch auf chromatische Abberationen der verwendeten Objektive zurückzuführen sein dürfte. Bei den realen Filmaufnahmen werden die meisten relevanten Details sehr detailliert dargestellt. Die digitalen Animationen lassen hingegen noch stärkere Unterschiede in der Detailauflösung erkennen. Aufnahmen von "King Kong" und "Godzilla" mit wenig Bewegung erscheinen meist ebenfalls sehr detailliert. Aber bei schnellen Bewegungen und Bildern von weiten Landschaften mit vielen Einzelheiten wirkt das Bild auch oft sehr weichgezeichnet und sinkt teilweise unter HD-Niveau ab.

Trotztdem wirkt insgesamt das Bild der Ultra HD Blu-ray dank dem guten HDR-Mastering deutlich plastischer als das der Blu-ray Disc, die im Direktvergeich noch weicher und flacher erscheint und auch die Farben weniger brillant darstellt.

Ton 88 %



"Godzilla x Kong: The New Empire" wird auf Ultra HD Blu-ray mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton mit Dolby TrueHD-Core präsentiert.

"Godzilla x Kong: The New Empire" bietet einen sehr dynamischen Surround-Mix mit hoher Dynamik und kräftigen Bässen. Der Music Score und die Effekte werden sehr weiträumig von allen Seiten präsentiert und die Dolby Atmos-Deckenkanäle kommen an vielen Stellen sehr auffällig zum Einsatz. So ganz auf Referenz-Niveau bewegt sich der Sound aber nicht und auch im Hochtonbereich fehlt es etwas an klanglicher Präzision. Die Tonqualität der deutschen und englischen Dolby Atmos-Tonspur ist auf nahezu identischem Niveau.

Special Features

Kommentar von Regisseur Adam Wingard

Mehrere Featurettes, die die Geschichten und Ursprünge der Titanen näher beleuchten

Entdecke die spektakuläre Hohlerde, die tief im Herzen unserer Welt verborgen liegt

Lerne die neuen Charaktere kennen

Wirf einen exklusiven Blick auf die epischen Schlachten des Films

Lüfte gemeinsam mit Wingard sowie Mitgliedern von Cast und Crew die Geheimnisse hinter den Kulissen