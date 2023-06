REVIEW: "Scream 6" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Scream VI

Anbieter: Paramount Home Entertainment

Laufzeit: ca. 122 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch)

Dolby Digital 5.1 (Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin: 13.07.2023

Bild 85 %

"Scream 6" wurde mit digitalen Arri Alexa-Kameras in 3.4K-Auflösung gedreht. Es liegen keine Informationen vor, ob für die Ultra HD Blu-ray ein 4K-Digital Intermediate genutzt wurde. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Das Master ist sehr sauber und zeigt auch in den vielen dunklen Szenen kaum Rauschen. Der Film ist überwiegend etwas dunkel und auch der Kontrast selbst in Tageslicht-Außenaufnahmen etwas schwach ausgeprägt. Das HDR-Mastering ist sehr zurückhaltend und sorgt nur in leichtem Maße für mehr Dynamik. Vor allem die hellsten Bildbereiche werden etwas betont und zeigen stellenweise auch recht kräftige Spitzenlichter. Insgesamt wirkt der Kontrast aber etwas unausgewogen.

Während die Nachtaufnahmen überwiegend eine etwas erdige Farbpalette zeigen kommen bei den Tageslichtaufnahmen meist dezentere Farbfilter zum Einsatz, die auch eine natürlichere Farbdarstellung ermöglichen. Auch die Farbsättigung schwankt etwas zwischen zurückhaltenden und stellenweise richtig knallbunten Farben.

Die Bildschärfe ist überwiegend auf sehr hohem Niveau. Zwar sieht der Film mit 3.4K nicht ganz so knackscharf aus wie noch etwas höhe aufgelöste 4K-Afnahmen aber dennoch zeigt die Ultra HD Blu-ray fast durchgängig ein so scharfes Bild, dass sich das Upgrade von der Blu-ray Disc auf jeden Fall lohnt. Eine minimale Körnigkeit gibt dem Bild auch noch einen leicht klassischen Film-Look.

Ton 86 % (Englisch)

Ton 85 % (Deutsch)



Paramount präsentiert "Scream 6" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc mit englischem Dolby Atmos-Ton und deutschem Dolby Digital 5.1-Ton.

Der Surround-Mix von "Scream 6" legt den Schwerpunkt auf die Slasher-Szenen. Solange kein Blut spritzt, bleibt es bis auf dezente Musik und Sound-Effekte überwiegend sehr still auf den meisten Kanälen. Sobald es zur Sache geht, dreht der Surround-Mix dann aber schnell von Null auf Hundert und lässt von allen Seiten ein lautes Donnergewitter an Effekten aufziehen. Der englische Dolby Atmos-Mix sorgt an einzelnen Stellen immer wieder mit ganz gut platzierten Effekte von oben für Aufmerksamkeit, könnte aber ruhig noch etwas mehr für Action sorgen.

Die Originalfassung bietet in Dolby Atmos eine gute Dynamik, die die Schock-Effekte immer wieder recht donnernd in Mark und Bein gehen lässt. Der deutsche Dolby Digital 5.1-Mix bietet zwar ebenfalls eine recht räumliche Abmischung aber im Bassbereich weniger Tiefgang und erst mit etwas stärker aufgedrehtem Subwoofer eine solide Heimkino-Atmosphäre.

Bonus-Material

Audio-Kommentar

Der Tod kommt in die Stadt

Die Gesichter des Todes

Mehr Meta als Meta

Blutbad im Laden

Eine Wohnung zum Sterben

Der Nachtzug in den Tod

Blutiges Theater

