"Zwei glorreiche Halunken" als "Extended Cut" auf 4K Ultra HD Blu-ray

Der Sergio Leone-Klassiker "Zwei glorreiche Halunken" (The Good, the Bad and the Ugly) erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray. In den USA soll die mit "Shot by Shot" Color Grading restaurierte 4K-Edition am 27.04.2021 inklusive "Extended Cut" mit 179 Minuten Laufzeit und englischem DTS HD MA 5.1-Ton erscheinen. Veröffentlicht wird die Ultra HD Blu-ray inklusive umfangreichem Bonus-Material von dem Label Kino Lorber.

Ob die Ultra HD Blu-ray auch ausserhalb der USA von anderen Anbietern erhältlich sein wird, ist noch offen. Dafür ist der ursprünglich von MGM produzierte Film aber bereits jetzt als 4K-Version im deutschen Apple iTunes Store erhältlich. Dabei dürfte es sich um eine frühere 4K-Restaurierung handeln, da der Film bereits 2014 inklusive 4K-Remastering auf Blu-ray Disc veröffentlicht wurde.

