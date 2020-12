News

Erster "The Little Things"-Trailer mit Denzel Washington online

Warner hat den ersten Trailer für "The Little Things" veröffentlicht. Der Kinostart des Thrillers mit Denzel Washington war zuletzt für den 28.01.2021 geplant. Ob dieser Termin gehalten werden kann, bleibt noch offen.

Neben Denzel Washington sind in "The Little Things" auch Rami Malek und Jared Leto in weiteren Rollen zu sehen. Washington spielt in dem Film von John Lee Hancock (The Highwaymen, Blind Side) einen Sheriff auf der Jagd nach einem Serien-Killer in Los Angeles.

