News

Pixar-Film "Soul" in 4K & HDR bei Disney+ statt im Kino

Disney+ zeigt ab Weihnachten "Soul" für alle Abonnenten ohne Aufpreis. Während "Mulan" zunächst nur mit "VIP-Zugang" für 21,99 EUR bei Disney+ angeboten wurde und erst seit Dezember im Abo-Preis inklusive ist, kommt "Soul" direkt ohne zusätzliche Zahlung zu dem Streaming-Dienst.

Abonnenten können "Soul" ab dem 25.12.2020 in 4K Ultra HD mit HDR in den Formanten HDR10 und Dolby Vision abrufen. Den englischen Ton gibt es in Dolby Atmos, die deutsche Synchro voraussichtlich in Dolby Digital 5.1.

Eine Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung von "Soul" wurde noch nicht angekündigt.

www.disneyplus.com

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.