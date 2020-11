News

"Yello - Point" erscheint als "Dolby Atmos Edition" auf Blu-ray Disc

Yello veröffentlichen ihr aktuelles Album "Point" im Dezember auch mit Dolby Atmos-Sound auf Blu-ray Disc.

Bereits am 28.08.2020 wurde das neueste Werk des Schweizer Pop-Duos in verschiedenen Varianten inklusive einer Collector's Box mit einem "Live at Montreux"-Mitschnitt von 2017 auf Blu-ray Disc & DVD veröffentlicht. Der Dolby Atmos- Mix wurde bislang aber nur bei TIDAL HIFI und Amazon Music HD über den Echo Studio-Lautsprecher mit Dolby Atmos-Sound zum Streaming angeboten.

Am 11.12.2020 erscheint "Point" jetzt in einer neuen "Dolby Atmos Edition" auf Blu-ray Disc. Dabei handelt es sich um eine "Pure Audio" Blu-ray, die sich auch ohne Bildschirmunterstützung wie eine CD abspielen lässt. Die Dolby Atmos-Edition enthält auch noch drei Bonus-Tracks.

