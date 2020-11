News

Trailer für "Der Pate - Der Tod von Michael Corleone - Epilog" 4K-Remaster online

Paramount hat in den USA einen Trailer für "Der Pate - Der Tod von Michael Corleone - Epilog" (Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone) sowie ein kurzes Hintergrund-Featurette veröffentlicht.

Die neue Schnittfassung von Francis Ford Coppolas "Der Pate 3" mit 4K-Remaster soll in Deutschland ab dem 10.12.2020 auf Blu-ray Disc erhältlich sein. Neben dem englischen Dolby TrueHD 5.1-Mix wird der deutsche Ton im Dolby Digital 5.1-Format präsentiert. Als Bonus-Material gibt es eine Einführung von Francis Ford Coppola.

Coppola hat für die neue Fassung u.a. den Anfang und das Ende sowie einzelne Szenen verändert. Für das 4K-Remastering wurde neben dem Original-Negativ auf über 50 Original-Aufnahmen von den Dreharbeiten zurückgegriffen, die eine höhere Auflösung als im bisherigen Film-Master bieten. Laut FSK hat die neue Fassung des Films eine Laufzeit von 165:09 Minuten.

Voraussichtlich 2021 wird die gesamte "Pate"-Trilogie auch auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht.

