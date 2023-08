News

"XTC: The Big Express" erscheint als Dolby Atmos Blu-ray Disc/CD-Edition

XTC veröffentlichen ihr Album "The Big Express" aus dem Jahr 1984 in einer neuen "Surround Series" Blu-ray Disc/CD-Edition. Diese enthält neben dem neu abgemischten Album inklusive drei zusätzlichen Songs auf CD auf der Blu-ray Disc auch Mixes von Steven Wilson in Dolby Atmos, DTS HD MA 5.1 und 24/96 PCM Stereo. Auf der Blu-ray Disc sind zusätzlich noch Demos und Instrumental-Abmischungen zu finden.

Das Blu-ray Disc/CD-Set von "XTC: The Big Express" wird im Digipak mit Booklet präsentiert und soll ab dem 22.09.2023 im Handel erhältlich sein.

