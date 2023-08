News

"Oppenheimer"-Soundtrack erscheint als "Opaque Orange Vinyl"-Edition

Mondo veröffentlicht den Soundtrack zu Christopher Nolans "Oppenheimer" im September in einer "Opaque Orange Vinyl"-Edition. Die limitierte Sonderedition mit dem Music Score von Ludwig Göransson erscheint am 22.09.2023 als 3 LP-Set in einem Trifold-Jacket mit 8-seitigem Booklet.

Zum Heimkino-Start von "Oppenheimer" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc gibt es bislang noch keine Informationen. Frühestens ab Oktober/November ist mit der Veröffentlichung des Films zu rechnen.

bereits erhältlich:

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.