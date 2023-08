News

TIDAL Hi Res Audio-Streaming mit FLAC jetzt ganz offiziell

TIDAL bietet das Musik-Streaming in Hi Res Audio-Qualität im FLAC-Format jetzt für alle HiFi Plus-Abonnenten an. Lange Zeit setzte TIDAL in erster Linie auf MQA sowie Dolby Atmos und Sony 360 Reality Audio für Musik mit 3D Audio-Abmischung.

Nach einer mehrmonatigen Beta-Phase von "HiRes FLAC" mit bereits über sechs Millionen Songs steht das Streaming von Musik mit bis zu 24 Bit und 192 kHz im FLAC-Format jetzt für alle Plus-Abonnenten zur Verfügung.

Anfang August hatte TIDAL seine Abo-Preise für das einfache TIDAL HiFi-Abo erhöht. Das ohnehin bereits teure TIDAL HiFi Plus kostet weiterhin 19,99 EUR im Monat.

