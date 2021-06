News

"Wonder Woman 1984", "Mortal Kombat" & "They Want Me Dead" doch noch im Kino

Warner bringt die ursprünglich zunächst im Pay TV oder als Video on Demand veröffentlichten Filme "Wonder Woman 1984", "Mortal Kombat" und "They Want Me Dead" doch noch in die deutschen Kinos. Diese sollen ab dem 17.06. in Deutschland auch auf der großen Leinwand zu sehen sein.

Änderungen in der weiteren Planung für die Heimkino-Veröffentlichung auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray sind dadurch nicht zu erwarten. "Mortal Kombat" wurde bereits für den 22.07.2021 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray angekündigt und die Blu-ray Disc von "They Want Me Dead" wird am 19.08.2021 veröffentlicht.

"Wonder Woman 1984" soll laut Handelsinformationen am 02.09.2021 erscheinen und ist damit ohnehin sehr spät dran, da der Film bereits seit dem Frühjahr in verschiedenen Ländern auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray erhältlich ist. Die italienische Ultra HD Blu-ray ist sogar mit einer deutschen Dolby Atmos-Tonspur ausgestattet.