Universal: Erster "Wolf Man"-Trailer online
21.10.2024 (Karsten Serck)
Universal hat den ersten Trailer für "Wolf Man" veröffentlicht:
Der von Leigh Whannells (Der Unsichtbare) inszenierte Blumhouse Werwolf-Thriller mit Christopher Abbott, Julia Garner, Matilda Firth und Sam Jaeger soll am 16.01.2025 in den deutschen Kinos starten.
