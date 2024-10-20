News

Universal: Erster "Wolf Man"-Trailer online

Universal hat den ersten Trailer für "Wolf Man" veröffentlicht:

Der von Leigh Whannells (Der Unsichtbare) inszenierte Blumhouse Werwolf-Thriller mit Christopher Abbott, Julia Garner, Matilda Firth und Sam Jaeger soll am 16.01.2025 in den deutschen Kinos starten.

