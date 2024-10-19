News
Die Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Neuheiten der Woche
20.10.2024 (Karsten Serck)
In den nächsten Tagen werden u.a. die folgenden Neuheiten auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht:
- Twisters - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Twisters [4K Ultra HD Blu-ray]
- Twisters [Blu-ray]
- Trap: No Way Out - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Trap: No Way Out [4K Ultra HD Blu-ray]
- Trap: No Way Out [Blu-ray]
- Nightmare on Elm Street - 40th Anniversary Ultimate Steelbook Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray]
- World War Z - Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray]
- Arcadian - Sie kommen in der Nacht [4K Ultra HD Blu-ray]
- Arcadian - Sie kommen in der Nacht [Blu-ray]
- The Exorcism [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Exorcism [Blu-ray]
- Hitcher, der Highway Killer [4K Ultra HD Blu-ray]
- Carrie - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Ghost - Nachricht von Sam [4K Ultra HD Blu-ray]
- Thelma & Louise [4K Ultra HD Blu-ray]
- Tanz der Vampire - Mediabook A [Blu-ray]
- Tanz der Vampire - Mediabook B [Blu-ray]
- First Strike - Erstschlag - Mediabook [Blu-ray]
- Saints & Sinners – Heilige und Sünder [Blu-ray]
- Kinds of Kindness [Blu-ray]
- King's Land - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- King's Land [Blu-ray]
- Rippy - Das Killerkänguru - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- He-Man and the Masters of the Universe Vol. 1 [Blu-ray]
- It's Alive - Trilogie [Blu-ray]
- Bigfoot und die Hendersons [Blu-ray]
Musik:
- Queen: Queen I 2024 Mix Collector's Edition [CD/LP]
- Queen: Queen I 2024 Mix Deluxe Edition [CD]
- Queen: Queen I 2024 Mix [CD]
- Queen: Queen I 2024 Mix [LP]
- Tears For Fears: Songs For A Nervous Planet [CD]
- Tears For Fears: Songs For A Nervous Planet [LP]
- Tears For Fears: Songs For A Nervous Planet Cream Vinyl [LP]
- Green Day: American Idiot 20th Anniversary Deluxe [Blu-ray/CD]
- Green Day: American Idiot 20th Anniversary Deluxe [Blu-ray/LP]
- Green Day: American Idiot 20th Anniversary Red & Black Vinyl [LP]
- Bryan Ferry: Retrospective: Selected Recordings 1973-2023 [CD]
- Bryan Ferry: Retrospective: Selected Recordings 1973-2023 [LP]
weitere Highlights der kommenden Wochen & Monate:
- Deadpool & Wolverine - Steelbook Deadpool [4K Ultra HD Blu-ray]
- Deadpool & Wolverine - Steelbook Wolverine [4K Ultra HD Blu-ray]
- Deadpool 3 Movie Collection [4K Ultra HD Blu-ray]
- Deadpool & Wolverine [Blu-ray]
- Deadpool 3 Movie Collection [Blu-ray]
- Alien: Romulus - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Alien: Romulus [Blu-ray]
- House of the Dragon - Staffel 2 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- House of the Dragon - Staffel 2 [4K Ultra HD Blu-ray]
- House of the Dragon - Staffel 2 [Blu-ray]
- Sieben - Limited Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Joker: Folie à Deux - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Joker: Folie à Deux - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] Amazon-exklusiv
- Joker: Folie à Deux [4K Ultra HD Blu-ray]
- Joker: Folie à Deux [Blu-ray]
- Beetlejuice Beetlejuice - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Beetlejuice Beetlejuice [4K Ultra HD Blu-ray]
- Beetlejuice 2 Movie Collection - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Beetlejuice Beetlejuice [Blu-ray]
- Borderlands - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Borderlands [4K Ultra HD Blu-ray]
- Borderlands - Steelbook [Blu-ray]
- Borderlands [Blu-ray]
- Terminator - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Crow (2024) Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Crow (2024) [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Crow (2024) [Blu-ray]
