News

Clive Barkers "Rawhead Rex" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Wicked Vision veröffentlicht "Rawhead Rex" im Oktober auf Ultra HD Blu-ray. Der auf einer Geschichte von Clive Barker basierende Horror-Thriller aus dem Jahr 1986 erscheint in der Uncut-Fassung am 27.10.2023 als Ultra HD Blu-ray mit HDR10 und Dolby Vision im Mediabook und wird in mehreren Cover-Varianten angeboten.

Die Ultra HD Blu-ray ist mit deutschem DTS HD MA 2.0 und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestatett und verfügt als Bonus-Material u.a. über einen Audio-Kommentar und Interviews. Außerdem enthält das Mediabook auch den Soundtrack auf CD.

Rawhead Rex (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 1,85:1

Ton: Deutsch (DTS HD MA 2.0), Englisch (DTS HD MA 2.0 & 5.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Anzeige



Extras:

Soundtrack-CD

4K Ultra HD Blu-ray

Neues Vorwort vom Regisseur George Pavlou

Audiokommentar mit Regisseur George Pavlou, moderiert von Stephen Thrower

Deutscher Trailer

Originaltrailer

Blu-ray Disc

Neues Vorwort vom Regisseur- Audiokommentar mit Regisseur George Pavlou, moderiert von Stephen Thrower

„Call me Rawhead“ – Interview mit Darsteller Heinrich von Bünau

„Growing Pains: The Children of Rawhead“ – Interview mit den Darstellern Hugh O’Conor und Cora Venus Lunny

„What the Devil Hath Wrought“ – Interview mit Darsteller Ronan Wilmot

„Rawk ‚n‘ Roll: The Rex Sessions“ – Interview mit Komponist Colin Towns

„Rawhead FX: A Cock and Bull Story“ – Interview mit den Special-Effects-Künstlern Peter Mackenzie Litten, Garry Johnston, Rosie Blackmore, John Schoonraad und Sean Corcoran

„Rawhead Rising“ – Interview mit dem Horror-Experten Stephen R. Bissette

Audio-Interview mit Regisseur George Pavlou

Antenne Traumstadt: Podcast Special mit Bjoern Candidus über „Rawhead Rex“

Deutscher Trailer

Originaltrailer

Bildergalerie

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.