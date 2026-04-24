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Wilson Audio „Autobiography“: High-End-Lautsprecher als klanggewordene Unternehmensgeschichte

Bildquelle: Wilson Audio

Mit dem neuen Lautsprechersystem „Autobiography“ präsentiert Wilson Audio ein außergewöhnliches High-End-Projekt, das weit über klassische Produktentwicklung hinausgeht. Vertrieblich betreut wird das Modell in Deutschland über die Audio Reference GmbH.

Der Name ist Programm: „Autobiography“ versteht sich als akustische Chronik der Unternehmensgeschichte und bündelt mehr als ein halbes Jahrhundert Entwicklungsarbeit. Im Fokus stehen zentrale Prinzipien, die die Marke seit jeher prägen – darunter Zeitrichtigkeit, Resonanzkontrolle und die möglichst authentische emotionale Vermittlung von Musik.

Das Lautsprechersystem greift dabei nicht nur historische Meilensteine wie frühe WAMM- und WATT-Konzepte auf, sondern überführt diese in eine moderne, technologisch weiterentwickelte Form. Ziel ist es, die gesammelten Erfahrungen zu verdichten und gleichzeitig neue Maßstäbe in Präzision, Klarheit und musikalischer Ausdruckskraft zu setzen.

Wilson Audio beschreibt „Autobiography“ als Synthese aus handwerklicher Perfektion und technischer Innovation. Jedes Detail – von der Gehäuseform über Materialwahl bis hin zur akustischen Abstimmung – folgt dem Anspruch, die Entwicklungsgeschichte des Unternehmens hörbar zu machen, ohne dabei in Nostalgie zu verfallen.

Damit positioniert sich „Autobiography“ nicht nur als neues Flaggschiff, sondern als konsequente Weiterführung der Markenphilosophie: High-End-Audio als fortlaufender Prozess der Verfeinerung – mit dem Ziel, Musik so unmittelbar und glaubwürdig wie möglich erlebbar zu machen.

Der Fünf-Wege-Lautsprecher ist mit komplett neu entwickelten Treibern in einer M(MTM)M-Anordnung bestückt. Jeder Schallwandler kommt erstmals hier zum Einsatz und wurde eigens für die Autiobiography konzipiert. Oben und unten am Gehäuse befinden sich die 7-Zoll-Mitteltöner. Hinzu kommen zwei 2-Zoll-Mitteltöner, die den nach vorne abstrahlenden Hochtöner einbetten. Die tiefen Frequenzen werden von zwei unterschiedlichen Tieftönern übernommen, einem 12-Zoll- und einem 15-Zoll-Woofer. Komplettiert wird das Ganze durch einen nach hinten abstrahlenden Ambiente-Hochtöner, der dazu dient, die räumlichen Informationen weiter zu bereichern.

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Mehr als 1.800 maßgeschneiderte und präzise Elemente sind hier in eine Struktur integriert, die reich an firmeneigenen Innovationen und außergewöhnlichen Materialien ist. Darunter X-Material, V-Material, H-Material, Kohlefaser, Aluminium in Luft- und Raumfahrtqualität, reines Kupfer, Gold, etc.

Die Wilson Audio Autobiography wird in Provo, Utah (USA) von Hand gefertigt.

Wilson Audio Autobiography

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