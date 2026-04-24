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Dolby treibt In-Car-Entertainment voran: Mehr als 150 Fahrzeugmodelle mit immersiver Audio- und Videotechnologie

Bildquelle: Dolby

Dolby Laboratories baut seine Präsenz im Automobilsektor weiter aus und präsentiert auf der Auto China 2026 eine deutlich erweiterte Integration seiner Technologien in moderne Fahrzeugkonzepte. Immersives Audio und Video entwickeln sich zunehmend zum zentralen Bestandteil des Fahrerlebnisses. Das Auto wird mehr und mehr zur digitalen Entertainment-Plattform.

Nach Angaben von Dolby sind mittlerweile über 150 Fahrzeugmodelle von mehr als 40 Automobilmarken mit entsprechenden Lösungen ausgestattet. Zu den Highlights der Messe zählen zahlreiche Premieren und neue Partnerschaften: So integrieren unter anderem BMW, Lexus, Volvo, Porsche und Cadillac immersive Audioformate in aktuelle Modelle.

Im Fokus steht dabei insbesondere Dolby Atmos, das dreidimensionale Klangwelten im Fahrzeuginnenraum ermöglicht. Ergänzend gewinnt Dolby Vision an Bedeutung, etwa in Kombination als sogenanntes „Double Dolby“, bei dem Audio und Video gleichermaßen optimiert werden. Neue Funktionen wie Dynamic Video Enhancement zur Echtzeit-Aufwertung von SDR-Inhalten sowie die Integration von Dolby Atmos über Apple CarPlay unterstreichen den technologischen Fortschritt.

Die zunehmende Verbreitung spiegelt auch veränderte Nutzeranforderungen wider: Studien zeigen, dass hochwertige Unterhaltungssysteme im Auto für viele Käufer inzwischen ein entscheidendes Premium-Feature darstellen. Inhalte wie Musik, Filme, Podcasts und nutzergenerierte Formate werden verstärkt direkt im Fahrzeug konsumiert.

Dolby positioniert sich damit als zentraler Treiber eines neuen „All-Entertainment“-Ökosystems im Auto. In Zusammenarbeit mit Herstellern und Content-Plattformen entsteht eine vernetzte Erlebniswelt, die von Musikstreaming über Video-on-Demand bis hin zu Hörbüchern reicht.

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