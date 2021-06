News

Wiedereröffnung für Nubert-Hörstudios

Die Nubert Ladengeschäfte in Schwäbisch Gmünd und in Duisburg sind seit kurzem wieder für angemeldete Besucher geöffnet. In den beiden Läden sind alle aktuellen Nubert-Produkte vertreten und können von Kunden mit Termin getestet werden.

Die Anmeldung kann telefonisch oder per Online-Formular getätigt werden, welches auf der Nubert-Website erreichbar ist. Alle Infos zu den Hörstudios sind ebenfalls in den jeweiligen Sparten auf der Homepage zu finden.