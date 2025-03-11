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Western-Klassiker "Rio Grande" erscheint auf Blu-ray Disc

Filmjuwelen veröffentlicht "Rio Grande" auf Blu-ray Disc. Der Western-Klassiker mit John Wayne ist bereits als Mediabook erhältlich und erscheint am 22.05.2025 noch einmal als einfache Blu-ray Disc mit Standard-Verpackung. Als Bonus-Material sind u.a. die John Wayne-Dokumentation "Johnny, weil du Geburtstag hast" und Produktionsnotizen geplant.

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