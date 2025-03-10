"Terrifier 3" im März auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

10.03.2025 (Karsten Serck)

"Terrifier 3" erscheint im März auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Tiberius Film plant die Blu-ray Disc-Veröffentlichung der Uncut-Fassung von Damien Leones drittem Teil der Reihe mit dem Horror-Clown "Art" für den 06.03.2025. Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Audiokommentar von Regisseur Damien Leone, ein Musikvideo, Storyboards und Trailer dabei.

Von Nameless Media wird außerdem Ende März auch eine Ultra HD Blu-ray in verschiedenen Mediabook-Ausgaben veröffentlicht. Außerdem ist ein "Triple Feature" geplant, welches auch "Terrifier" auf Blu-ray Disc und "Terrifier 2" auf Ultra HD Blu-ray enthält. Auch "Terrifier 2" wird nochmal einzeln als 4K-Mediabook neu aufgelegt.

Weitere News
