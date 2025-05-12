News

"Wes Craven's Carnival of Souls" erscheint auf Blu-ray Disc

NSM veröffentlicht "Wes Craven's Carnival of Souls" auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von Adam Grossman aus dem Jahr 1998 wurde bereits als Mediabook veröffentlicht und erscheint am 30.05.2025 noch einmal in der Uncut-Fassung als einfache Blu-ray Disc mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton. Als Bonus-Material sind lediglich Trailer geplant.

