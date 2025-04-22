News
"Weathering With You - Das Mädchen, das die Sonne berührte" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
23.04.2025 (Karsten Serck)
Leonine veröffentlicht im September "Weathering With You - Das Mädchen, das die Sonne berührte" auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Der Anime-Film von Makoto Shinkai kommt am 25.09.2020 in den Handel und wird bei Amazon auch als Ultra HD Blu-ray-Steelbook erhältlich sein.
Update: "Weathering With You" erscheint am 30.05.2025 noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung.
bereits erhältlich:
- Weathering With You - Das Mädchen, das die Sonne berührte - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Weathering With You - Das Mädchen, das die Sonne berührte [Blu-ray] bei Amazon.de
- Weathering With You - Das Mädchen, das die Sonne berührte - Limited Collector's Edition [Blu-ray] bei Amazon.de
- Weathering With You - Das Mädchen, das die Sonne berührte - Limited Collector's White Edition [Blu-ray] bei Amazon.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.