"Weathering With You - Das Mädchen, das die Sonne berührte" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

Leonine veröffentlicht im September "Weathering With You - Das Mädchen, das die Sonne berührte" auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Der Anime-Film von Makoto Shinkai kommt am 25.09.2020 in den Handel und wird bei Amazon auch als Ultra HD Blu-ray-Steelbook erhältlich sein.

Update: "Weathering With You" erscheint am 30.05.2025 noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung.

