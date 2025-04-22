"Mr. No Pain" im Juni auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
Paramount veröffentlicht "Mr. No Pain" (Novocaine) im Juni auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Action-Komödie mit Jack Quaid über einen absolut schmerzfreien Durschnittstypen, der seine Traumfrau aus den Händen von Entführern befreien will, erscheint am 26.06.2025 fürs Heimkino. Die Ultra HD Blu-ray erscheint zusätzlich als Steelbook.
Beide Blu-ray-Varianten sind mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen Dolby Digital 5.1-Mix ausgestattet. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes geplant.
"Mr. No Pain" wird bereits ab dem 19.05.2025 zum 4K-Streaming u.a. bei Amazon Prime Video zum Kauf erhältlich sein.
