News
"We Bury the Dead" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
04.02.2026 (Karsten Serck)
Capelight veröffentlicht "We Bury the Dead" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller mit Daisy Ridley erscheint am 07.05.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook und auf Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind ein 24-seitiges Booklet und Trailer geplant.
- We Bury The Dead - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- We Bury the Dead - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.