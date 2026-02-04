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"Dr. Fu Man Chu"-Filme erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray

Filmjuwelen veröffentlicht die ersten beiden "Dr. Fu Man Chu"-Filme auf Ultra HD Blu-ray. "Der Todeskuss des Dr. Fu Man Chu" und "Die Folterkammer des Dr. Fu Man Chu" mit Christopher Lee, Joachim Fuchsberger, Karin Dor und Heinz Drache erscheinen am 15.05.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabooks. Beide Ultra HD Blu-ray sind mit deutschem und englischem DTS HD Mono-Ton ausgestattet und enthalten neben den deutschen auch die internationalen Schnittfassungen. Als Bonus-Material sind u.a. Audio-Kommentare und Making of-Featurettes dabei.

bereits erhältlich: