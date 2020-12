News

Warner zeigt "Tenet"-Eröffnungssequenz online

Warner hat auf YouTube die komplette Eröffnungssequenz von Christopher Nolans "Tenet" veröffentlicht. Der Clip mit dem Anfang des Films im Originalton ist fast sieben Minuten lang:

"Tenet" erscheint in Deutschland am 17.12.2020 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray sowie parallel auch in digitaler Form bei iTunes & Co.

Auf allen physischen Medien (Blu-ray, Ultra HD Blu-ray, DVD) wird "Tenet" in einem variablen Bildformat präsentiert. Dabei wechselt das Bildseitenverhältnis zwischen 2:20:1 und 1,78:1 während der mit IMAX-Kameras gedrehten Sequenzen.

Der Sci-Fi-Thriller von Christopher Nolan wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material bieten die Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray ein umfangreiches Making of.

Unser Review der "Tenet" Ultra HD Blu-ray finden Sie hier.

Tenet (Blu-ray Disc / 4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: Variabel 2.20:1 & 1.78:1 (IMAX-Sequenzen)

Ton: DTS HD MA 5.1 (Deutsch, Englisch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

DIE WELT NEU BETRACHTEN: DAS MAKING-OF VON TENET:

Über zwei Stunden Zusatzmaterial, das sich mit Besetzung, Kontinuität, Sets, Kameraführung, Drehorten, Kostümen, Musik, der Art und Weise, wie einige der epischen Sequenzen des Films entstanden sind, und vielem mehr befasst.

