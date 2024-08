News

Warner plant "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum"-Kinofilm für 2026 (Update)

Warner kündigt den ersten Kinofilm der neuen "Herr der Ringe"-Reihe für 2026 an. Laut Warner-Chef David Zaslav sollen sich die Drehbuch-Vorbereitungen unter Beteiligung von Peter Jackson in einem frühen Stadium befinden. Zum Inhalt wurden noch keine Einzelheiten bekanntgegeben.

In den nächsten Jahren sind mehrere neue Filme auf Basis der Bücher von J.R.R. Tolkien geplant, die von New Line Cinema produziert werden sollen. Dazu hat Warner eine mehrjährige Vereinbarung mit der schwedischen Embracer Group geschlossen, die derzeit die "Herr der Ringe" und "Hobbit"-Rechte hält.

Update: Der erste von zunächst zwei neuen "Herr der Ringe"-Kinofilmen wird vorläufig unter dem Arbeitstitel "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" entwickelt. In der Rolle des Gollum soll wieder Andy Serkis zu sehen sein, der auch die Regie übernimmt. Beide Filme werden von Peter Jackson produziert.

Am 12.12.2024 kommt zunächst der animierte "Herr der Ringe"-Film "Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" ins Kino.

